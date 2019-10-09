Обнародована запись звонка сестер Хачатурян в полицию, а в московской школе подростки устроили бойцовский клуб за деньги
Михаил Антонов и Анастасия Варданян рассказывают подробности этих шокирующих историй
Обнародована запись звонка сестер Хачатурян в полицию, а в московской школе подростки устроили бойцовский клуб за деньги
Об этих и других столичных новостях мы подробно рассказываем в подкасте «Московские окна» Радио «Комсомольская правда». Если вам удобнее слушать новости, интервью с героями наших публикаций и комментарии экспертов - подписывайтесь на новые выпуски в Apple Podcasts и Google Podcasts. Это удобно!