2019-10-10T14:53:20+03:00
Главное - вовремя
Михаил АНТОНОВМария БАЧЕНИНА

На Донбассе сорвался отвод войск, а российские депутаты решили объявить бойкот и не ездить в США

Михаил Антонов и Мария Баченина - про главные темы дняМихаил Антонов и Мария Баченина - про главные темы дня

Михаил Антонов и Мария Баченина рассказывают про то, как мы с помощью слушателей Радио «Комсомольская правда» выбрали имя для спасенной медведицы, а также обсуждают главные политические и спортивные новости

На Донбассе сорвался отвод войск, а российские депутаты решили объявить бойкот и не ездить в США

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3 Октября 2019 9:03 - 9:54

Главное - вовремя

Тема: «Зачем колыхать и теребонить?» Спикер ЗакСобрания Петербурга отругал депутатов за попытки перенести московские протесты в северную столицу

В студии: Михаил АНТОНОВ, Мария БАЧЕНИНА
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
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