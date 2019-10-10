На Донбассе сорвался отвод войск, а российские депутаты решили объявить бойкот и не ездить в США
Михаил Антонов и Мария Баченина рассказывают про то, как мы с помощью слушателей Радио «Комсомольская правда» выбрали имя для спасенной медведицы, а также обсуждают главные политические и спортивные новости
На Донбассе сорвался отвод войск, а российские депутаты решили объявить бойкот и не ездить в США
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