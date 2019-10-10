Минздрав выявил нарушения в работе онкоцентра имени Блохина и предложил брать на работу мигрантов, чтобы устранить дефицит врачей, а Минюст ужесточит наказание за неуплату алиментов
Валентин Алфимов - с главными темами дня
Минздрав выявил нарушения в работе онкоцентра имени Блохина и предложил брать на работу мигрантов, чтобы устранить дефицит врачей, а Минюст ужесточит наказание за неуплату алиментов
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