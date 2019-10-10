Георгий Бовт: Россия и Турция поделят Сирию на зоны влияния
Известный политолог - про освобождение Юлии Юзик, турецкую операцию в Сирии, резкое увеличение количества мигрантов в России и обещания о повышении размера пенсии.
Известный политолог - про освобождение Юлии Юзик, турецкую операцию в Сирии, резкое увеличение количества мигрантов в России и обещания о повышении размера пенсии
Георгий Бовт: Россия и Турция поделят Сирию на зоны влияния
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