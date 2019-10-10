2019-10-10T20:04:43+03:00
Бовт знает
Антон ЧЕЛЫШЕВ@radio_kp

Георгий Бовт: Россия и Турция поделят Сирию на зоны влияния

Известный политолог - про освобождение Юлии Юзик, турецкую операцию в Сирии, резкое увеличение количества мигрантов в России и обещания о повышении размера пенсии.Известный политолог - про освобождение Юлии Юзик, турецкую операцию в Сирии, резкое увеличение количества мигрантов в России и обещания о повышении размера пенсии.

Известный политолог - про освобождение Юлии Юзик, турецкую операцию в Сирии, резкое увеличение количества мигрантов в России и обещания о повышении размера пенсии

Георгий Бовт: Россия и Турция поделят Сирию на зоны влияния

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5 Сентября 2019 17:03 - 17:45

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Тема: Георгий Бовт: Приговор Синице такой жестокий, потому что власти важно показать силовикам, что она на их стороне, не сольёт и не предаст

В студии: Роман ГОЛОВАНОВ

В гостях: Георгий БОВТ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
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