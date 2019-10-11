СЕГОДНЯ 01:00 2019-10-11T01:12:59+03:00

Что произошло в этот день в разные годы

Публикация письма «К текущему моменту», ликвидация НЭПа, «Черный вторник» и дебют Ареты Франклин 00:00 00:00

11 октября. В этот день в разные годы:

1917 год - Григорий Зиновьев и Лев Каменев публикуют письмо «К текущему моменту».

1931 год - в СССР принято Постановление о ликвидации частной торговли.

1994 год - обвальное падение рубля к доллару: «Черный вторник», что вызвало рост цен на продукты и товары.

1960 год - впервые выходит на сцену Арета Франклин.