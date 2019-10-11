Публикация письма «К текущему моменту», ликвидация НЭПа, «Черный вторник» и дебют Ареты Франклин
Что произошло в этот день в разные годы
История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы
Публикация письма «К текущему моменту», ликвидация НЭПа, «Черный вторник» и дебют Ареты Франклин
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11 октября. В этот день в разные годы:
1917 год - Григорий Зиновьев и Лев Каменев публикуют письмо «К текущему моменту».
1931 год - в СССР принято Постановление о ликвидации частной торговли.
1994 год - обвальное падение рубля к доллару: «Черный вторник», что вызвало рост цен на продукты и товары.
1960 год - впервые выходит на сцену Арета Франклин.