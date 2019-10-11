2019-10-11T01:12:59+03:00
Был бы повод
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

Публикация письма «К текущему моменту», ликвидация НЭПа, «Черный вторник» и дебют Ареты Франклин

Что произошло в этот день в разные годыЧто произошло в этот день в разные годы

История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы

Публикация письма «К текущему моменту», ликвидация НЭПа, «Черный вторник» и дебют Ареты Франклин

00:00
00:00

11 октября. В этот день в разные годы:

1917 год - Григорий Зиновьев и Лев Каменев публикуют письмо «К текущему моменту».

1931 год - в СССР принято Постановление о ликвидации частной торговли.

1994 год - обвальное падение рубля к доллару: «Черный вторник», что вызвало рост цен на продукты и товары.

1960 год - впервые выходит на сцену Арета Франклин.

Скачать передачу [mp3, 20.1 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

07:30
21:30
5 Октября 2019 7:46 - 7:54

Был бы повод

Тема: Последний съезд КПСС с участием Иосифа Сталина, арест певца Александра Новикова, премьера кинокомедии «Добро пожаловать или посторонним вход воспрещен»

В студии: Михаил АНТОНОВ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
В Саратове обнаружили тело пропавшей девятилетней девочки
Зеленский назвал странным отсутствие авиасообщения с РФ
Трамп: переговоры КНР и США по торговле идут хорошо
Зеленский сообщил, что в ближайшее время назначит украинского посла в США
В Госдепартаменте объяснили, в каком случае Штаты введут санкции против Турции
МИД Турции ответил на угрозы Трампа из-за военной операции в Сирии
Трамп считает, что Штаты могут стать посредником в переговорах между курдами и Турцией
Путин прибыл в Ашхабад, где примет участие в саммите СНГ
"Так и давайте поговорим!": Скабеева ответила Зеленскому, который назвал общение с ней "очень опасным"
Зеленский признался, что ему не о чем говорить с российскими СМИ
Верховный суд Германии арестовал застрелившего двух человек у синагоги в Галле экстремиста
В Китае сделали боевую летающую тарелку
Первый тайм матча Россия - Шотландия завершился вничью 0:0
Президентом Кубы стал Мигель Диас-Канель
Норвегия отказалась войти в систему ПРО НАТО из-за России
Зеленский рассчитывает на нормандский саммит в ноябре
Под Калугой четыре пассажира автобуса погибли в аварии с фурой
Зеленский назвал журналистку Скабееву «очень опасной»
Москва встала в семибалльных пробках
Трамп пообещал «сильно ударить» по Турции из-за операции в Сирии
Турецкие военные уничтожили 174 «террориста» в Сирии
Звезда "Ливерпуля" Робертсон выведет Шотландию на матч против России
Дзюба, Головин и Фернандес появятся в стартовом составе России на матч с Шотландией
«Останемся с Россией один на один»: Зеленский допустил выход Украины из минского договора