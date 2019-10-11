2019-10-11T14:09:56+03:00
Опять пятница
Надана ФРИДРИХСОНСергей МАРДАН

35 лет русскому Джобсу. Павел Дуров гений или злодей?

Сергей Мардан и Надана Фридрихсон обсуждают, почему некоторые в 35 лет являются неопределившимися инфантилами, а некоторые - миллиардерамиСергей Мардан и Надана Фридрихсон обсуждают, почему некоторые в 35 лет являются неопределившимися инфантилами, а некоторые - миллиардерами

Сергей Мардан и Надана Фридрихсон обсуждают, почему некоторые в 35 лет являются неопределившимися инфантилами, а некоторые - миллиардерами

35 лет русскому Джобсу. Павел Дуров - гений или злодей?

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27 Сентября 2019 8:03 - 8:39

Опять пятница

Тема: Сергей Мардан: Трамп финансирует украинскую армию, чтобы российская не расслаблялась и имела развлечение на своих западных границах

В студии: Надана ФРИДРИХСОН, Сергей МАРДАН
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
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