35 лет русскому Джобсу. Павел Дуров гений или злодей?
Сергей Мардан и Надана Фридрихсон обсуждают, почему некоторые в 35 лет являются неопределившимися инфантилами, а некоторые - миллиардерами
Сергей Мардан и Надана Фридрихсон обсуждают, почему некоторые в 35 лет являются неопределившимися инфантилами, а некоторые - миллиардерами
35 лет русскому Джобсу. Павел Дуров - гений или злодей?
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