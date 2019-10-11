Николай Платошкин: В стране действует такой режим, который мы допускаем. 20% явка на выборы - это позорище!
Николай Платошкин, Евгений Спицын и Валентин Алфимов про то, как выборы судей, прокуроров и присяжных способны перевернуть жизнь, годовщину образования ГДР и турецкую операцию против курдов в Сирии
Николай Платошкин: В стране действует такой режим, который мы допускаем. 20% явка на выборы - это позорище!
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