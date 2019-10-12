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Елена АФОНИНА@radio_kp

Huawei и МГУ договорились совместно работать над новейшими технологиями, чтобы ускорить цифровизацию России

Huawei и МГУ подписали соглашение о совместной работе. На фото за столом подписывают соглашение Лю Юй, руководитель направления Intelligent Computing компании Huawei в Евразии и Алексей Андреев, заместитель директора НЦЦЭ. Сзади стоят: Чжао Лэй, генеральный директор Huawei в России и Алексей Хохлов, академик, вице-президент РАН, заместитель председателя оргкомитета Всероссийского Фестиваля науки.Huawei и МГУ подписали соглашение о совместной работе. На фото за столом подписывают соглашение Лю Юй, руководитель направления Intelligent Computing компании Huawei в Евразии и Алексей Андреев, заместитель директора НЦЦЭ. Сзади стоят: Чжао Лэй, генеральный директор Huawei в России и Алексей Хохлов, академик, вице-президент РАН, заместитель председателя оргкомитета Всероссийского Фестиваля науки.

На фестивале «NAUKA 0+» компания показала свои разработки в области искусственного интеллекта и новые «умные» устройства в современном исполнении. Например, высокотехнологичную полицейскую машину

Huawei и МГУ договорились совместно работать над новейшими технологиями, чтобы ускорить цифровизацию России

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В эти дни в Москве проходит крупнейшее событие в области популяризации науки — Всероссийский фестиваль NAUKA 0+. Запланировано больше шести тысяч лекций, экскурсий и других мероприятий, на которых выступают светила науки - от молодых ученых до нобелевских лауреатов. Организаторы ожидают, что по всей России в фестивале примут участие больше двух с половиной миллионов человек. Там будут дискуссии о будущем человечества, интерактивные выставки, научные шоу и уникальная инновационная лаборатория «Huawei OpenLab».

NAUKA 0+ - это действительно уникальное мероприятие. В этом году в фестивале принимают участие около миллиона человек. Главная тема — таблица Менделеева. Периодический закон химических элементов был открыт русским ученым 150 лет назад.

Ключевым мероприятием «NAUKA 0+» стала работа инновационной лаборатории «Huawei OpenLab». Это площадка, на которой одна из крупнейших мировых компаний разрабатывает и тестирует новые технологии. Ведущие эксперты компании Huawei знакомят гостей лаборатории с последними достижениями IT-индустрии. Также компания представляет оборудование для работы с искусственным интеллектом и новые «умные» устройства в современном исполнении — на стенде можно «пощупать» высокотехнологичную полицейскую машину.

Генеральный директор компании Huawei в России Чжао Лэй отмечает, что их цель — сделать жизнь человека удобнее.

- Это большая честь для нас и отличная возможность принять участие в российском фестивали науки в этом году. Мы хотели бы поблагодарить организаторов за столь впечатляющее мероприятие. Впервые для всех участников фестиваля мы открыли свою инновационную лабораторию «Huawei OpenLab» в Евразии, - рассказал Чжао Лэй в интервью Радио «Комсомольская правда». «OpenLab» - одна из 12 лабораторий Huawei в мире. Вместе с компаньонами и нашими клиентами мы работаем над новыми технологиями, создаем новые решения, которые помогают делать удобнее жизнь каждого человека. Наши технологии ускоряют цифровизацию в ключевых отраслях и стране в целом. Мы надеемся, что нашим гостям здесь будет очень интересно, ведь они побывают в самом сердце технологического прогресса. Мы представим самую свежую информацию о развитии искусственного интеллекта и высокотехнологического оборудования нового поколения.

На фестивале «NAUKA 0+» Huawei презентовала свою инновационную лабораторию «Huawei OpenLab»

На фестивале «NAUKA 0+» Huawei презентовала свою инновационную лабораторию «Huawei OpenLab»

Одно из центральных событий этого фестиваля науки — подписание соглашения между компанией Huawei и Национальным центром цифровой экономики МГУ. Директор компании Huawei в России Чжао Лэй рассказал, что основными направлениями сотрудничества станет работа в сфере развития и внедрения информационно-коммуникационных технологий. Создание стратегии цифрового развития, которая способствует переходу к четвертой индустриальной эпохе, а также разработка и внедрение открытой технологической экосистемы на основе совместно созданных программно-аппаратных комплексов – вот одни из главных целей сотрудничества, подчеркивают в компании.

Huawei и МГУ также планируют совместную разработку программ и проектов. Это партнерство будет способствовать подготовке профессиональных IT-кадров — подчеркнул директор компании Huawei в России Чжао Лэй:

- Этот день для нас важен еще и потому, что сегодня мы подписали стратегическое соглашение о сотрудничестве с Национальным центром цифровой экономики ведущего центра страны - МГУ имени Ломоносова. Совместно мы планируем развивать проекты в сфере ИКТ. Например, мы планируем провести сравнительные тесты и исследование оборудования на базе процессоров Kunpeng, разработанных Huawei. Это партнерство внесет вклад в развитие цифровой экономики в России и будет способствовать подготовке профессиональный IT-кадров.

Инновационные решения от Huawei позволяют повысить безопасность и эффективность в нефтегазовой отрасли.

Инновационные решения от Huawei позволяют повысить безопасность и эффективность в нефтегазовой отрасли.

Huawei активно инвестирует в исследования фундаментальных наук. Компания видит в них большой потенциал для создания новых технологий и разработки инноваций. Так, с 2015 года Huawei Россия помогает готовить IT-специалистов 29-ти российским университетам. Компания подарила студентам оборудование на сумму свыше полумиллиона долларов США.

Huawei – признанный мировой лидер в сфере коммуникационных технологий. Инновационные продукты и сервисы компании использует 1/3 населения Земли. Кстати, Россия стала для компании первым зарубежным рынком. Это произошло в 1997 году.

Всероссийский Фестиваль науки проходит в Москве с 11-го по 13-го октября. Вход бесплатный. Приставка к названию фестиваля «0+» говорит о том, что программа рассчитана на всех, начиная с самого маленького посетителя.

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