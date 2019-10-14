2019-10-14T13:30:21+03:00
Доживём до понедельника
Тина КАНДЕЛАКИМаксим ШЕВЧЕНКО

Тина Канделаки: Сборная России наконец заставила нас поверить, что мы можем выиграть Чемпионат Европы

Максим Шевченко и Тина Канделаки обсуждают главные темы дняМаксим Шевченко и Тина Канделаки обсуждают главные темы дня

Максим Шевченко и Тина Канделаки обсуждают, не слишком ли много денег государство тратит на спорт, новый наезд Василия Уткина на Тину и предложение прокуратуры запретить больным ВИЧ и гепатитом служить в ней

Тина Канделаки: Сборная России наконец заставила нас поверить, что мы можем выиграть Чемпионат Европы

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