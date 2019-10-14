Тина Канделаки: Сборная России наконец заставила нас поверить, что мы можем выиграть Чемпионат Европы
Максим Шевченко и Тина Канделаки обсуждают, не слишком ли много денег государство тратит на спорт, новый наезд Василия Уткина на Тину и предложение прокуратуры запретить больным ВИЧ и гепатитом служить в ней
Тина Канделаки: Сборная России наконец заставила нас поверить, что мы можем выиграть Чемпионат Европы
Понравилась программа? Подписывайтесь на новые выпуски в Apple Podcasts и Google Podcasts и слушайте, когда удобно!