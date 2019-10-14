Евросоюз на год продлил санкции против России из-за дела Скрипалей, в Конституционном суде раскритиковали качество высшего образования, кроме алиментов, разведенных хотят заставить платить за жилье
Елена Афонина - с главными темами дня
Елена Афонина - с главными темами дня
Евросоюз на год продлил санкции против России из-за дела Скрипалей, в Конституционном суде раскритиковали качество высшего образования, кроме алиментов, разведенных хотят заставить платить за жилье
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