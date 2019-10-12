Зарплата в 2700$ в месяц, квартиры по 100 кв.метров на семью, борьба за пациентов и прорыв в экономике: что обещало правительство россиянам к 2020 году
Доктор экономических наук Михаил Делягин разбирает правительственный прогноз развития России образца 2008 года и сравнивает его с тем, что вышло в реальности
Доктор экономических наук Михаил Делягин разбирает правительственный прогноз развития России образца 2008 года и сравнивает его с тем, что вышло в реальности
Зарплата в 2700$ в месяц, квартиры по 100 кв.метров на семью, борьба за пациентов и прорыв в экономике: что обещало правительство россиянам к 2020 году
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