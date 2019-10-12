2019-10-12T16:40:21+03:00
Экономика с Михаилом Делягиным
Михаил ДЕЛЯГИН@radio_kp

Зарплата в 2700$ в месяц, квартиры по 100 кв.метров на семью, борьба за пациентов и прорыв в экономике: что обещало правительство россиянам к 2020 году

Доктор экономических наук Михаил Делягин разбирает правительственный прогноз развития России образца 2008 года и сравнивает его с тем, что вышло в реальностиДоктор экономических наук Михаил Делягин разбирает правительственный прогноз развития России образца 2008 года и сравнивает его с тем, что вышло в реальности

Доктор экономических наук Михаил Делягин разбирает правительственный прогноз развития России образца 2008 года и сравнивает его с тем, что вышло в реальности

Зарплата в 2700$ в месяц, квартиры по 100 кв.метров на семью, борьба за пациентов и прорыв в экономике: что обещало правительство россиянам к 2020 году

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