СЕГОДНЯ 11:03 2019-10-16T15:59:19+03:00

Как защитить себя от недобросовестных застройщиков с помощью Единой информационной системы жилищного строительства наш.дом.рф 00:00 00:00

А. Челышев:

- Сегодня мы поговорим о единой информационной системе жилищного строительства, поговорим о том, как с ее помощью можно безопасно купить квартиру. Наши гости сегодня – депутат Государственной группы, руководитель рабочей группы президиума Генсовета партии «Единая Россия» по защите прав дольщиков Александр Якубовский.

А. Якубовский:

- Добрый день.

А. Челышев:

- Директор единой информационной системы жилищного строительства компании Дом.РФ Александр Лукьянов.

А. Лукьянов:

- Здравствуйте.

А. Челышев:

- И Роман Родионцев, директор департамента проектного консалтинга компании Est-a-Tet.

Спасибо, что вы с нами сегодня. Александр, расскажите, пожалуйста, о том, что такое единая информационная система жилищного строительства и чем она может помочь людям?

А. Лукьянов:

- Да, это портал Наш дом РФ, который реализован в соответствии с 214-м федеральным законом. На портале каждый гражданин может проверить новостройку или застройщика, в которой они хотят купить квартиру. Портал реализован в соответствии с 214-м ФЗ, вся информация проверяется контролирующими органами субъектами Российской Федерации и фондом защиты прав граждан, участников долевого строительства.

Е. Аракелян:

- Наших слушателей, прежде всего, все это интересует с точки зрения, какую полезную информацию они могут для себя там увидеть, если, допустим, они хотят купить новостройку и им важно понять, у того ли застройщика они ее покупают? И не случится ли там вдруг чего в процессе строительства. Какую информацию там застройщики публикуют, именно интересную для тех граждан, которые планируют покупку квартиры?

А. Лукьянов:

- Ровно для этого и сделан наш портал. Прежде всего, он будет интересен тем, кто приобретает квартиру или сейчас рассматривает такую возможность. А также она интересна и тем, кто уже купил квартиру и следит за ходом строительства своего дома в новостройке. Прежде всего, это проектная декларация, которую обязан размещать застройщик в силу федерального закона, она содержит довольно много информации от наименования застройщика и о каких-то контактных данных, режима работы и опыта до более детальных сведений о том, сколько этажей в доме, какая проектная стоимость, когда он будет сдаваться и т.д. Что важно в настоящий момент? Там содержится информация о способе финансирования этого дома. Как вы знаете, сейчас, в эпоху перемен мы живем, и происходит реформа жилищного строительства, в соответствии с которой деньги переходят на счета эскроу. Вот через нашу систему можно понять – дом строится уже посредством использования эскроу-счетов или пока по старой схеме, когда регистрируются договора долевого участия без использования счетов эскроу. Это все довольно прозрачно есть в нашей системе. Застройщики публикуют эти декларации по закону ежемесячно, мы эту информацию актуализируем сразу же, как только она была опубликована. Кроме того, они размещают отчетность, из которой тоже можно сделать определенные выводы, а также, что немаловажно, фотографии хода строительства. То есть, всегда можно зайти и посмотреть, и увидеть, в какой стадии строительства находится дом, можно сделать выводы относительно даты сдачи этого дома – идет или нет отставание в строительстве… То есть, не обязательно ездить на стройплощадку, можно зайти в систему и все посмотреть. Каждый дом размещен на карте, можно удобно посмотреть интересующую конкретно вас новостройку, может быть, сравнить с другими, и детально изучить все ее характеристики. Все это в удобном виде представлено для граждан, доступ к системе бесплатный и свободный.

Е. Аракелян:

- Допустим, я дольщик и мне кажется, что со строительством моего дома что-то пошло не так… Я могу как-то позвонить, куда-то написать, чтобы эти сведения были как-то проверены и, может быть, вошли бы в систему тоже?

А. Лукьянов:

- Да, конечно, мы сделали специально самые разные каналы коммуникации. Прежде всего, это форма обратной связи. Можно выбрать конкретный дом, нажать клавишу «сообщить о проблеме» и выбрать типологию проблемы, приложить документы, фотографии, обращение свое. Мы читаем каждое письмо. Мы посмотрим, ответим, и, если необходимо, этот дом будет включен в единый реестр проблемных объектов, который вот с 1 июля начал также функционировать в нашей системе. Кроме того, можно позвонить на телефон горячей линии – 8-800-700-72-14 – круглосуточно работает, наши операторы всегда готовы ответить на все возникающие вопросы касательно долевого строительства и конкретных комплексов, если эти вопросы будут заданы слушателями. И можно написать нам на е-мейл – nash@domrf.ru – мы тоже читаем каждое письмо, отвечаем, кому как удобно, так можно к нам и обращаться. Вся информация находится на нашем сайте – nash.dom.rf - там на главной странице есть все контакты и все связи

А. Челышев:

- На самом деле, пользоваться системой очень удобно, я прямо вот сейчас открыл ЖК, который лично меня интересует, и все очень интуитивно просто и удобно сделано. Хорошо, тогда, Александр, вопрос к вам, как к депутату Госдумы, как руководителю рабочей группы по защите прав дольщиков генсовета «Единой России» - насколько сервис полезен тем, кто планирует приобретать жилье, в частности, по договорам долевого участия?

А. Якубовский:

- На самом деле, сервис очень полезен, поскольку фактически мы владеем информацией по каждому объекту. Соответственно, при необходимости можем посмотреть, на какой стадии строительства находится объект, что с ним происходит и, если какие-то проблемы появились, а необходимо отметить, что на сегодняшний момент проблема обманутых дольщиков как таковых стоит очень и очень остро, то, по крайней мере, мы можем себя обезопасить, получив верифицированную, достоверную на текущий момент информацию относительно строительства конкретного дома. И фактически сделать правильный выбор – например, не купить квартиру там, где ее не стоит покупать. Опять же, там все графики строительства учтены… опять же, можем посмотреть, какое количество парковочных мест предусмотрено ЖК, какая там зона озеленения, генеральный план застройки земельного участка и т.д. У застройщика стоит задача продать квартиру. И не всегда он это делает добросовестно. А вот как раз вся информация, которая находится в единой системе, она сто процентов является достоверной. Поэтому при выборе квартиры, безусловно, эта информация для потенциального покупателя очень важна.

А. Челышев:

- Роман, люди, конечно, решение принимают сами, но выбирать варианты поручают все-таки профессионалам риэлторам. Насколько вам, как профессионалу в этой сфере, в целом этому рынку удобен такой ресурс, как nash.dom.rf?

Р. Родионцев:

- Такой ресурс, безусловно, удобен. Это большой пласт работы, который осуществляют брокер, риэлторская компания в интересах своего клиента – проверка документов и проверка надежности застройщика. Ранее, когда такого ресурса не было, полностью вся работа ложилась на плечи брокера и его добросовестность. И здесь немаловажно, чтобы все документы, которые брокер готовил или получал для своего клиента, они исходили из первых рук, от застройщика и были надлежащим образом заверены. И так же были зарегистрированы. Когда появился такой портал, на котором можно сравнить ту информацию, которую предоставляет продавец – застройщик, и ту информацию, которая опубликована на официальном портале, и выявить в ряде случаев какие-то нестыковки, то, конечно, здесь, во-первых, скорость выявления таких нюансов возрастает, а, во-вторых, уже в текущей ситуации на рынке это крайне редкий случай. Так как теперь прозрачность рынка и прозрачность продажи, она колоссальным образом возросла благодаря последним изменениям, в том числе. В связи с этим ресурс полезен и он может послужить дополнительным источником информации для покупателя, чтобы он был уверен в своем выборе и мог в ряде случаев проверить, правильную ли мы документацию предоставили. Конечно, если покупатель не получил соответствующую документацию в офисе продаж, где покупает квартиру, или от брокера, который ему эту квартиру продает, то здесь стоит уже задуматься, что происходит.

А. Челышев:

- Вы сами пользуетесь в работе этим ресурсом?

Р. Родионцев:

- Ресурс новый, в основной своей массе мы продолжаем пользоваться старой схемой работы, когда сами получаем эти документы, проверяем, насколько они адекватны текущей ситуации, насколько они свежи, так сказать, и актуальны. На текущий момент данным ресурсом пользуемся как вспомогательным, он позволяет нам именно в оперативном режиме сравнить ту документацию, которая есть у нас, и ту документацию, которая зарегистрирована на сайте.

А. Челышев:

- Роман, интересно, о чем сейчас спрашивают люди, которые обращаются к риелторам и просят их помочь в приобретении недвижимости?

Р. Родионцев:

- Стоит отметить, что возросла юридическая грамотность покупателя среднестатистического. Раньше люди не были погружены в то, на что нужно обратить внимание. А сейчас в основной своей массе это достаточно структурные вопросы и основная их масса направлена на то, чтобы удостовериться в надежности и безопасности будущей сделки. А также проверить ее юридическую чистоту. Здесь можно пройтись по основным документам – это проектная декларация, разрешение на строительство, заключение соответствия застройщика, далее форма договора, соответствующая 214-му ФЗ, условия по оплате и, так скажем, на этом, наверное, базовые юридические моменты заканчиваются. Дальше обязательно интересуются ходом строительства, как оно идет в соответствии с заявленными темпами, можно ли проверить это каким-то образом дистанционно, выезжают обязательно на объект, смотрят лично, удостоверяются, что такой объект строится и все в порядке.

А. Челышев:

- Александр, может ли человек, который задает эти вопросы брокеру, найти ответы на них самостоятельно на сайте единой информационной системы жилищного строительства?

А. Лукьянов:

- Да, конечно. У нас есть и проектная декларация, и разрешительная, и проектная документация, и фотографии хода строительства. Все это в открытом доступе. У нас есть каталог новостроек, для каждого дома есть специальная карточка, в которую можно зайти и, как на Фейсбуке, посмотреть, когда он начал строиться, когда он закончит строиться, кто его строит, на каких условиях. Всю эту документацию тоже можно скачать и посмотреть более внимательно.

А. Челышев:

- Вот я – дольщик, который выбирает себе объект недвижимости. Скажем, выбрал несколько, а как поэтапно я проверяю их на единой информационной системе жилищного строительства?

А. Лукьянов:

- Прежде всего, вы заходите на сайт nash.dom.rf – далее вам надо вбить либо название новостройки, либо название застройщика, у которого вы покупаете.

А. Челышев:

- По карте могу найти?

А. Лукьянов:

- Да, конечно, можете найти по карте… Вы можете посмотреть не только ту новостройку, которую вы смотрите прямо сейчас, но и какие-то соседние новостройки в этом районе. А также всю инфраструктуру, которая есть рядом. То есть, можно посмотреть, какие школы рядом, какие сады, какие больницы, насколько вам хочется жить в этом районе и насколько хочется купить эту квартиру.

А. Челышев:

- Вот я прямо сейчас открыл ЖК, который интересует лично меня, класс недвижимости – комфорт, материал стен – монолит, кирпич, тип отделки – под ключ, жилая площадь – квадратные метры: 10578, вот она, карта. Ну, действительно, здесь можно очень легко понять, что вокруг, какие станции метро, другие виды транспорта. Что называется, здесь комментарии излишни. Так, вкладка «документы» - разрешительная, проектная документация, отчетность застройщика – все это есть… Ну и ход строительства – да, здесь фотографии каждый месяц обновляются. Хорошо, Александр Владимирович, тогда вам вопрос. Появление единой информационной системы жилищного строительства, наверное, вряд ли есть смысл рассматривать вне контекста реформы системы жилищного строительства в стране в целом. Как вы оцените ход реформы и какую роль в ней играет единая информационная система жилищного строительства?

А. Якубовский:

- Единая система – это один из основных элементов. Потому что мы говорим о том, что задача в целом уйти от договоров долевого участия и перейти к проектному финансированию и использованию эскроу-счетов. При этом этот переходный период необходимо максимально контролировать. Система как раз позволяет это делать. Потому что количество объектов, которые находятся в системе, то есть, это все фактически дома. С другой стороны, мы там видим, какие объекты строятся по договорам долевого участия, а какие объекты строятся уже по новой системе с использованием эскроу-счетов. Конечно же, дальше уже выбор за покупателем. Потому что есть уже категории людей, которые ищут конкретно, например, договора по эскроу-счетам. И они там могут увидеть, каким образом этот объект строится и фактически для себя принять решение… Безусловно, это один из важнейших элементов перехода на новую систему жилищного строительства. Напомню, что с 1 июля у нас фактически все застройщики должны начинать строить новые объекты с использованием проектного финансирования и эскроу-счетов.

А. Челышев:

- Следующий вопрос я адресую всем участникам. Мы с удовлетворением констатируем, что этот рынок стал цивилизованным и здесь ДомРФ застрельщик, паровоз, локомотив этого процесса, но у меня вопрос – а как в отдельных регионах? Потому что я знаю, что есть регионы, которые тоже исповедуют эту максимальную прозрачность этого процесса и раскрывают всю информацию о своих работающих в регионе строительных компаниях... Во всех ли регионах это происходит?

А. Якубовский:

- Регион региону рознь. И как раз до последнего момента, потому что одним из элементов перехода и изменений в жилищном строительстве является решение проблемы как таковой проблемных объектов, которые ДомРФ тоже принимает непосредственное участие. Здесь задача как раз заключается в том, чтобы все объекты проблемные нам указать. К большому сожалению, не все регионы и не всегда вовремя этим занимались. А теперь, с использованием системы информационной, мы видим их все. Возьмем, например, условный Краснодарский край… например, когда я был в феврале месяце там, было 70 объектов, после того, как начал этот процесс трансформироваться и уже мы заговорили о том, что федеральный бюджет готов участвовать в достройке проблемных объектов, их стало 300. Мы же понимаем, что они не могли возникнуть в течение 4 месяцев одномоментно, просто у властей была такая позиция не показывать эти объекты. Сегодня мы видим динамику положительную с точки зрения роста проблемных объектов, на сегодняшний момент их насчитывается 3252 дома, 1041 застройщик, 75 регионов и порядка 16 млн. квадратных метров жилья являются на сегодняшний момент проблемными. И вся эта информация есть в единой системе. Мы можем зайти, увидеть все объекты и понять, почему это происходит и что необходимо этим объектам уделять особое внимание и не покупать там квартиру – а для нас эта информация опять же полезна с точки зрения того, что мы занимаемся решением как раз проблемы обманутых дольщиков, что необходимо особое внимание уделить конкретному объекту и с той точки зрения, чтобы его достроить.

А. Лукьянов:

- Важно не просто сочетать все проблемные объекты… Но и предотвратить недопущение появления новых проблемных объектов. Именно для этого, в том числе, есть ресурс. Каждый дольщик может зайти и посмотреть – да, объект может быть сейчас не проблемный, в момент, потому что не соответствует каким-то критериям, но по нему уже понятно, что, возможно, квартиру там не стоит покупать. Это будет понятно и по документации, и по фотографиям, и по всему остальному. То есть, какие-то косвенные признаки уже будут это показывать. Что важно? Что на нашем портале вся информация проверена контролирующими органами и фондом защиты прав граждан – участников долевого строительства. Все эти сигналы мы отражаем. Вот как Александр сказал, - реформа долевого строительства, эскроу-счета – на каждом доме стоит специальная отметочка, строится он по эскроу или нет. Всегда можно понять, насколько права дольщиков будут защищены. То же самое касается, если права дольщиков защищаются фондом защиты прав граждан, участников долевого строительства. Такая же метка… вы понимаете, что этот дом под защитой и покупать там квартиру безопасно.

Р. Родионцев:

- Я скажу, что этот ресурс полезен, в том числе, и банкам, которые теперь играют еще более важную роль в системе строительства жилья в стране. Наверняка коллеги в банках тоже будут активно пользоваться или уже пользуются данной системой, потому что эта информация как раз, в том числе, и для банков очень важна – понять на ранних этапах назревающую проблему.

Е. Аракелян:

- Вот какая информация меня на портале должна насторожить? Допустим, вот я вижу единый реестр проблемных объектов… есть некие статусы новостроек… как мне понять, что меня должно насторожить, если я вижу какой-то статус новостройки?

А. Лукьянов:

- Все довольно просто красный – цвет опасности. У нас все статусы, которые являются негативными, покрашены в красный цвет. Так и написано – дом является проблемным, либо введена процедура банкротства по этому застройщику. Всего у нас есть такие глобально три причины, по которым дома относятся к проблемным. Первая причина – это когда по застройщику введена процедура банкроства, это значит, что он не способен дальше выполнять свои обязательства перед дольщиками и все такие объекты мы красим в красный цвет и пишем соответствующий статус. Боле того, все документы по банкротству с нашего портала тоже можно скачать и убедиться, что это действительно так.

А. Лукьянов:

- Это они и есть, да. Туда ходить не надо. Второй статус – проблемные дома, срок по которым нарушен на полгода. То есть, застройщик обещал достроить этот дом, условно говоря, в первом квартале 2019 года, у нас на дворе уже четвертый квартал 2019-го – и вот все, кто обещал в первом квартале что-то построить и не построили, они также попадут в этот список. И третий, наверное, самый существенный статус – это непосредственно взаимоотношения с дольщиками. То есть, были заключены договора долевого участия. Там был прописан конкретный срок передачи этого дома этому дольщику. И этот срок тоже нарушен на полгода. Такие дома, безусловно, тоже попадают к нам в реестр. У нас есть единый реестр проблемных объектов и все застройщики, которые строят эти дома, так же у нас помечены специальным цветом, чтобы вы к ним больше не обращались.

А. Челышев:

- Александр Владимирович, вам в Госдуму не поступают жалобы от застройщиков на то, что слишком много стало ресурсов, которые требуют от них раскрывать всю информацию, показывать, а им это мешает в работе и т.д….

А. Якубовский:

- На мой взгляд, все наоборот. Раньше, когда коммерческая структура, которая не является финансовым институтом, с уставным капиталом там в 10 тысяч рублей, могла привлекать деньги граждан – там миллиард, два миллиарда – в этот момент контролирующие органы обязаны были находиться просто там 24 часа в сутки и семь дней в неделю, потому что риск мошенничества как бы очень высокий. То есть, мы понимаем, что есть там как бы уголовная ответственность, тем не менее, у банка есть лицензия, банк привлек, к примеру, средства граждан, разместил на депозите, застраховал и несет за это ответственность. А фактически у нас был период времени, когда строительная компания привлекала все те же средства граждан и не несли вообще никакой ответственности за распоряжение этими деньгами. Фактически мы от этой истории ушли на сегодняшний момент. И те компании, которые получили проектное финансирование, к ним вообще никто не будет приходить. То есть, у них есть взаимоотношения с банком, у банка есть взаимоотношения с покупателем квартиры – и все, больше никаких отношений нет. Соответственно, проектное финансирование в зависимости от условий между строительной компанией и банком раскрывается соответствующим образом, по выполнению, - то есть, деньги поступают под конкретный объект, под конкретно выполненные объемы. То есть, все прозрачно, все понятно. Прибыль застройщик, соответственно, получает в самом конце. Поэтому вот как раз проверяющих структур в данном случае, скорее всего, и не будет. Потому что там проверять нечего фактически, получается. А вот банк будет очень внимательно следить за тем, чтобы сроки строительства не срывались, все шло в соответствии с графиком, потому что в данном случае банк несет ответственность перед застройщиками и сам перед собой, естественно, потому что, если с застройщиком что-то произойдет, фактически достраивать объект придется банку. На мой взгляд, как раз этим решением мы все вопросы и закрыли.

А. Челышев:

- Получается, что открытость была не на руку недобросовестным участникам рынка и существующая система, по сути, лишила их возможности работать на этом рынке?

А. Якубовский:

- Абсолютно. То есть, в дальнейшем проблемных объектов и обманутых дольщиков, как таковых, не будет. В принципе не будет. Потому что нет возможности у застройщика напрямую работать с людьми.

А. Челышев:

- Если нечего будет бояться, то чем же будут тогда заниматься риэлторы, брокеры, которые раньше проверяли чистоту объекта, чистоту юридической самой сделки… Как в принципе меняется работа риэлторов сейчас, Роман?

Р. Родионцев:

- Действительно, меняется рынок и меняется работа риелтора, в том числе. Если в части проверки надлежащих документов по проекту проверки надежности застройщика сейчас вся структура рынка шагнула вперед, то все равно остается момент юридической чистоты сделки в конечном счете, чтобы были оформлены все документы. Но это только одна сторона медали. Чтобы приобрести квартиру, надо учесть не только документы. Нужно учесть много разных факторов. Нравится ли такая квартира клиенту, подходит ли она ему, достаточно ли у него на эту квартиру средств? Как ему комфортно ее приобрести – в рассрочку, в ипотеку? Возможно, она приобретается для инвестиций или для сдачи в аренду в будущем. Все эти факторы может учесть профессионал рынка, который знает ассортимент рынка – что представлено, что выходит в продажу, что уже вышло, что будет скоро, что инвестиционно привлекательно. Этот блок работы риелтора точно не исчезнет и никуда не денется. Еще немаловажный момент – что мы говорили о проектах со счетами эскроу, как о некоем эталоне защищенности. Но на самом деле те проекты, которые как раз на портале Дом.РФ отображены как проекты, действующие по старым условиям, со спецсчетами, они защищены фондом защиты прав дольщиков, они также являются надежными, в не меньшей степени. Опять же, если рассматривать бюджет и ценовую политику, то здесь, конечно, есть нюансы, которые стоят уже рассматривать в разрезе каждого конкретного случая.

А. Челышев:

- Хорошо. Давайте о сроках поговорим. Предположим, в январе вы ставите задачу – я хочу к концу декабря этого года переехать – когда ему нужно приступать к активной фазе процесса подбора объекта, подбора банка и т.д.?

Р. Родионцев:

- Если мы рассматриваем рынок новостроек, то, соответственно, надо учитывать, что есть срок ввода объекта в эксплуатацию, а есть срок передачи объекта приобретения покупателю, дольщику. Соответственно, надо рассчитывать, что вот этот крайний срок он должен устраивать покупателя, чтобы он уже к этому моменту точно переехал. Скажем, срок передачи наступил раньше, чем те рамки, которые устанавливает себе покупатель. Второй момент – это формат квартиры. Квартира с отделкой, без отделки. Если планируется ремонт самостоятельно, то еще и на это стоит заложить время и средства. То, что касается привлечения ипотечного кредита, сейчас опять же эта сфера тоже очень сильно шагнула вперед. Сроки одобрения сократились достаточно оперативно и, если у клиента есть все необходимые документы, в течение двух дней этот вопрос решается. В принципе, любая сделка при наличии всех документов может уложиться в срок 5 дней.

А. Челышев:

- Спасибо большое. Коллеги, вас я тоже попросил бы дать какие-то короткие советы людям, которые планируют в ближайшее время приобретать недвижимость.

А. Лукьянов:

- Совет очень простой. Необходимо жить в квартире своей мечты, а для этого сейчас на рынке есть все возможности, отрасль действительно стала более технологичной, максимально прозрачной и удобной. Поэтому желаю всем найти то, что они ищут, а это можно сделать, в том числе, с помощью нашего портала. Мы всегда открыты к предложениям, готовы совершенствоваться, поэтому ждем ваши предложения и пожелания через форму обратной связи и надеемся, что наш сервис действительно полезен для каждого.

А. Якубовский:

- Поскольку мы сегодня обсуждали единую информационную систему, я уверен, что как раз этот инструмент для простого человека будет очень и очень полезен. Человек зайдет на портал, определится с локацией, где ему интересно будет жить, и посмотрит все предложения новостроек, которые на текущий момент существуют, и узнает всю информацию. Поэтому не в качестве рекламы, а в качестве доброго совета – пользуйтесь порталом единой информационной системы.