Путин отчитал чиновников за плохую ликвидацию последствий паводков, авиакомпании «Сибирь» разрешили летать в Грузию, президент разрешил полиции выносить предостережения гражданам
Елена Афонина - с главными темами дня
Путин отчитал чиновников за плохую ликвидацию последствий паводков, авиакомпании «Сибирь» разрешили летать в Грузию, президент разрешил полиции выносить предостережения гражданам
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