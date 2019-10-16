2019-10-16T22:20:35+03:00
Темы дня
Елена АФОНИНА@radio_kp

Путин отчитал чиновников за плохую ликвидацию последствий паводков, авиакомпании «Сибирь» разрешили летать в Грузию, президент разрешил полиции выносить предостережения гражданам

Елена Афонина - с главными темами дняЕлена Афонина - с главными темами дня

Елена Афонина - с главными темами дня

Путин отчитал чиновников за плохую ликвидацию последствий паводков, авиакомпании «Сибирь» разрешили летать в Грузию, президент разрешил полиции выносить предостережения гражданам

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