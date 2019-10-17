2019-10-17T04:15:15+03:00
Был бы повод
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

Провал пьесы Чехова «Чайка», учреждение медалей «За отвагу» и «Боевые заслуги», XXII съезд КПСС, премьера песни «16 тонн»

Что произошло в этот день в разные годыЧто произошло в этот день в разные годы

История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы

Провал пьесы Чехова «Чайка», учреждение медалей «За отвагу» и «Боевые заслуги», XXII съезд КПСС, премьера песни «16 тонн»

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17 октября. В этот день в разные годы:

1896 год - провал премьеры пьесы Антона Чехова «Чайка» в Александрийском театре.

1938 год - учреждение медалей «За отвагу» и «Боевые заслуги».

1961 год - открытие XXII съезда КПСС в Кремлевском дворце.

1955 год - выпуск пластинки американского певца Эрни Форда с известной песнью «16 тонн».

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5 Октября 2019 7:46 - 7:54

Был бы повод

Тема: Последний съезд КПСС с участием Иосифа Сталина, арест певца Александра Новикова, премьера кинокомедии «Добро пожаловать или посторонним вход воспрещен»

В студии: Михаил АНТОНОВ
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