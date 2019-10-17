Провал пьесы Чехова «Чайка», учреждение медалей «За отвагу» и «Боевые заслуги», XXII съезд КПСС, премьера песни «16 тонн»
История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы
Провал пьесы Чехова «Чайка», учреждение медалей «За отвагу» и «Боевые заслуги», XXII съезд КПСС, премьера песни «16 тонн»
17 октября. В этот день в разные годы:
1896 год - провал премьеры пьесы Антона Чехова «Чайка» в Александрийском театре.
1938 год - учреждение медалей «За отвагу» и «Боевые заслуги».
1961 год - открытие XXII съезда КПСС в Кремлевском дворце.
1955 год - выпуск пластинки американского певца Эрни Форда с известной песнью «16 тонн».
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