2019-10-17T11:43:47+03:00
Главное - вовремя
Михаил АНТОНОВМария БАЧЕНИНА

«Душил пятиклассника, ломал челюсть женщине»: Отцам грозит 12 лет тюрьмы за самосуд над «маньяком, который с ножом нападал на детей»

Михаил Антонов и Мария Баченина обсуждают главные темы дняМихаил Антонов и Мария Баченина обсуждают главные темы дня

Михаил Антонов и Мария Баченина обсуждают с экспертами, почему люди перестали доверять власти и пытаются решать проблемы сами, верить ли отчетам Минздрава об увеличении продолжительности жизни и будет ли работать новый закон о виноделии

«Душил пятиклассника, ломал челюсть женщине»: Отцам грозит 12 лет тюрьмы за самосуд над «маньяком, который с ножом нападал на детей»

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3 Октября 2019 9:03 - 9:54

Главное - вовремя

Тема: «Зачем колыхать и теребонить?» Спикер ЗакСобрания Петербурга отругал депутатов за попытки перенести московские протесты в северную столицу

В студии: Михаил АНТОНОВ, Мария БАЧЕНИНА
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
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