Для выполнения минских соглашений нужно ликвидировать либо Л/ДНР, либо Украину. Киев и Донецк спорят, кто виноват в срыве примирения
Михаил Антонов и Мария Баченина обсуждают с экспертами, согласится ли когда-нибудь Киев отделить Донбасс, могут ли публично оскорбляющие друг друга люди быть депутатами и когда в России прекратят вводить новые налоги и сборы
Для выполнения минских соглашений нужно ликвидировать либо Л/ДНР, либо Украину. Киев и Донецк спорят, кто виноват в срыве примирения
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