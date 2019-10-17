Георгий Бовт: Путин не хочет быть человеком, который восстановит смертную казнь в России
Георгий Бовт анализирует главные события последних дней
Иван Панкин обсуждает с политологом и публицистом взаимные обвинения на Донбассе, заблудившихся американских дипломатов, геноцид курдов и то, почему референдум о возвращении смертной казни не будет проведен никогда
Георгий Бовт: Путин не хочет быть человеком, который восстановит смертную казнь в России
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