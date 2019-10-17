2019-10-17T21:27:19+03:00
Бовт знает
Иван ПАНКИН@radio_kp

Георгий Бовт: Путин не хочет быть человеком, который восстановит смертную казнь в России

Георгий Бовт анализирует главные события последних днейГеоргий Бовт анализирует главные события последних дней

Иван Панкин обсуждает с политологом и публицистом взаимные обвинения на Донбассе, заблудившихся американских дипломатов, геноцид курдов и то, почему референдум о возвращении смертной казни не будет проведен никогда

Георгий Бовт: Путин не хочет быть человеком, который восстановит смертную казнь в России

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Тема: Георгий Бовт: Приговор Синице такой жестокий, потому что власти важно показать силовикам, что она на их стороне, не сольёт и не предаст

В студии: Роман ГОЛОВАНОВ

В гостях: Георгий БОВТ
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