СЕГОДНЯ 14:42 2019-10-17T16:30:38+03:00

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Мясопроизводители добились, чтобы все профильные вопросы в правительстве и парламенте обсуждались с их участием 00:00 00:00

Национальный союз мясопереработчиков провел на выставке «Агропродмаш-2019» традиционное всероссийское совещание владельцев и руководителей мясоперерабатывающих предприятий. В открытой студии Радио «Комсомольская правда» первый заместитель комитета Совета Федераций по агропродовольственной политике и природопользованию Сергей Лисовский рассказал об улучшениях в индустрии, которых удалось достичь благодаря деятельности отраслевых союзов.

- Сейчас, конечно, с отраслевыми союзами советуются, их слышат, они присутствуют практически на всех совещаниях и в правительстве, и в парламенте. И уже никому в голову не придет не пригласить тот или иной отраслевой союз, если касается его отрасли. Это уже большой плюс. Не могу сказать, что их всегда слушают, но то, что многое слышат, это правда. Поэтому я считаю, что это надо продолжать, надо активно участвовать в работе союзов…

Исполнительный директор национального союза мясников Екатерина Лучкина также поделилась своими впечатлениями относительно итогов профильного совещания.

- Многие вопросы, которые были сегодня озвучены в первой части нашего мероприятия, найдут отражение, безусловно, в каких-то письмах, в протокольных решениях, будут проводиться обсуждения, круглые столы на площадке Совета Федераций. И, конечно, мы будем отслеживать, мониторить прохождение, принятие решений нужных для отрасли и ожидаемых, конечно, чтобы создавать благоприятную, понятную отраслевую какую-то среду, в которой будет комфортно развиваться нашим предприятиям.

В совещании, которое вела Екатерина Лучкина, приняли участие около 200 делегатов из различных регионов России, в том числе, представители государственных структур, делового сообщества, топ-менеджеры предприятий отрасли и собственники бизнеса.