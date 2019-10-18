А вы её знаете? BBC включила помощницу Навального Любовь Соболь в сотню самых влиятельных женщин мира
Сергей Мардан и Надана Фридрихсон обсуждают, почему западные СМИ предпочли не замечать Собчак и Симоньян, почему не сажают Гозмана за статьи об отделении регионов России и стал ли приход Хрущева к власти началом конца СССР
А вы её знаете? BBC включила помощницу Навального Любовь Соболь в сотню самых влиятельных женщин мира
Понравилась программа? Подписывайтесь на новые выпуски в Apple Podcasts или Google Podcasts и слушайте, когда удобно.