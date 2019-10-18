2019-10-18T15:39:07+03:00
Опять пятница
Надана ФРИДРИХСОНСергей МАРДАН

А вы её знаете? BBC включила помощницу Навального Любовь Соболь в сотню самых влиятельных женщин мира

Сергей Мардан и Надана Фридрихсон обсуждают главные темы дняСергей Мардан и Надана Фридрихсон обсуждают главные темы дня

Сергей Мардан и Надана Фридрихсон обсуждают, почему западные СМИ предпочли не замечать Собчак и Симоньян, почему не сажают Гозмана за статьи об отделении регионов России и стал ли приход Хрущева к власти началом конца СССР

А вы её знаете? BBC включила помощницу Навального Любовь Соболь в сотню самых влиятельных женщин мира

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27 Сентября 2019 8:03 - 8:39

Опять пятница

Тема: Сергей Мардан: Трамп финансирует украинскую армию, чтобы российская не расслаблялась и имела развлечение на своих западных границах

В студии: Надана ФРИДРИХСОН, Сергей МАРДАН
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
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