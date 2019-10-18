2019-10-18T18:24:48+03:00
Московские окна
Михаил АНТОНОВАнастасия ВАРДАНЯН

Тайная переписка экс-главы Раменского района с убитой любовницей: «Будь проклят тот день, когда мы с тобой встретились»

Михаил Антонов и Анастасия Варданян обсуждают главные столичные новостиМихаил Антонов и Анастасия Варданян обсуждают главные столичные новости

Андрей Кулаков уверяет, что его подставили, но улики в громком уголовном деле говорят об обратном

Тайная переписка экс-главы Раменского района с убитой любовницей: «Будь проклят тот день, когда мы с тобой встретились»

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Главные темы сегодня:

- Тайная переписка экс-главы Раменского района с убитой любовницей.

- В Москве задержали учительницу, избивавшую детей в коррекционной школе. Против Екатерины Тураносовой возбуждено уголовное дело.

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