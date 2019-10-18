Тайная переписка экс-главы Раменского района с убитой любовницей: «Будь проклят тот день, когда мы с тобой встретились»
Андрей Кулаков уверяет, что его подставили, но улики в громком уголовном деле говорят об обратном
Тайная переписка экс-главы Раменского района с убитой любовницей: «Будь проклят тот день, когда мы с тобой встретились»
Главные темы сегодня:
- Тайная переписка экс-главы Раменского района с убитой любовницей.
- В Москве задержали учительницу, избивавшую детей в коррекционной школе. Против Екатерины Тураносовой возбуждено уголовное дело.