Михаил Делягин: В России искусственно создается чудовищный денежный голод
Известный экономист Михаил Делягин подводит итоги недели
Известный экономист - про то, что у крепостных было больше прав, чем у современных рабочих, что от либеральных реформ вымерло больше людей, чем от войны и что в России рождение ребенка обрекает людей на бедность
Михаил Делягин: В России искусственно создается чудовищный денежный голод
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