2019-10-18T21:15:02+03:00
Экономика с Михаилом Делягиным
Михаил ДЕЛЯГИН@radio_kp

Михаил Делягин: В России искусственно создается чудовищный денежный голод

Известный экономист Михаил Делягин подводит итоги неделиИзвестный экономист Михаил Делягин подводит итоги недели

Известный экономист - про то, что у крепостных было больше прав, чем у современных рабочих, что от либеральных реформ вымерло больше людей, чем от войны и что в России рождение ребенка обрекает людей на бедность

Михаил Делягин: В России искусственно создается чудовищный денежный голод

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12 Октября 2019 0:03 - 0:45

Экономика с Михаилом Делягиным

Тема: Зарплата в 2700$ в месяц, квартиры по 100 кв.метров на семью, борьба за пациентов и прорыв в экономике: что обещало правительство россиянам к 2020 году

В студии: Михаил ДЕЛЯГИН
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
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