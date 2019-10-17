2019-10-17T21:50:35+03:00
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Елена АФОНИНА@radio_kp

США сообщили Москве о готовившихся терактах, Минтранс предлагает обсудить введение платной регистрации в аэропортах, в Керчи сегодня прошла минута молчания в память о жертвах трагедии

Елена Афонина - с главными темами дняЕлена Афонина - с главными темами дня

Елена Афонина - с главными темами дня

США сообщили Москве о готовившихся терактах, Минтранс предлагает обсудить введение платной регистрации в аэропортах, в Керчи сегодня прошла минута молчания в память о жертвах трагедии

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