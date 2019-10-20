Публикация книги Рэя Брэдбери «451 градус по Фаренгейту», премьера фильма «Добровольцы», съемка Йети, первый тираж «Спортлото»
История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы
Публикация книги Рэя Брэдбери «451 градус по Фаренгейту», премьера фильма «Добровольцы», съемка Йети, первый тираж «Спортлото»
20 октября. В этот день в разные годы:
1953 год - в США выходит антиутопия Рэя Брэдбери «451 градус по Фаренгейту».
1958 год - премьера фильма «Добровольцы».
1968 год - в США впервые засняли на фотоаппарат Йети.
1970 год - в Центральном доме журналиста проходит первый тираж лотереи «Спортлото».