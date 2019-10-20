2019-10-20T13:37:34+03:00
Был бы повод
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

Публикация книги Рэя Брэдбери «451 градус по Фаренгейту», премьера фильма «Добровольцы», съемка Йети, первый тираж «Спортлото»

Что произошло в этот день в разные годыЧто произошло в этот день в разные годы

История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы

Публикация книги Рэя Брэдбери «451 градус по Фаренгейту», премьера фильма «Добровольцы», съемка Йети, первый тираж «Спортлото»

00:00
00:00

20 октября. В этот день в разные годы:

1953 год - в США выходит антиутопия Рэя Брэдбери «451 градус по Фаренгейту».

1958 год - премьера фильма «Добровольцы».

1968 год - в США впервые засняли на фотоаппарат Йети.

1970 год - в Центральном доме журналиста проходит первый тираж лотереи «Спортлото».

Скачать передачу [mp3, 20.3 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

07:30
21:30
5 Октября 2019 7:46 - 7:54

Был бы повод

Тема: Последний съезд КПСС с участием Иосифа Сталина, арест певца Александра Новикова, премьера кинокомедии «Добро пожаловать или посторонним вход воспрещен»

В студии: Михаил АНТОНОВ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24