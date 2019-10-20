СЕГОДНЯ 03:46 2019-10-20T13:37:34+03:00

Что произошло в этот день в разные годы

Публикация книги Рэя Брэдбери «451 градус по Фаренгейту», премьера фильма «Добровольцы», съемка Йети, первый тираж «Спортлото» 00:00 00:00

20 октября. В этот день в разные годы:

1953 год - в США выходит антиутопия Рэя Брэдбери «451 градус по Фаренгейту».

1958 год - премьера фильма «Добровольцы».

1968 год - в США впервые засняли на фотоаппарат Йети.

1970 год - в Центральном доме журналиста проходит первый тираж лотереи «Спортлото».