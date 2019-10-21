СЕГОДНЯ 15:03 2019-10-21T18:20:46+03:00

На учениях не была запущена межконтинентальная баллистическая ракета, стали известны регионы с самым доступным газом для населения, погода в Центральной России продолжает бить рекорды 00:00 00:00

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