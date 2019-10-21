На учениях не была запущена межконтинентальная баллистическая ракета, стали известны регионы с самым доступным газом для населения, погода в Центральной России продолжает бить рекорды
Елена Афонина - с главными темами дня
На учениях не была запущена межконтинентальная баллистическая ракета, стали известны регионы с самым доступным газом для населения, погода в Центральной России продолжает бить рекорды
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