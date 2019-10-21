2019-10-21T21:07:02+03:00
Экономика с Михаилом Делягиным
Михаил ДЕЛЯГИН@radio_kp

Михаил Делягин: 15 смертей - на руках руководства компании, которая строила дамбы, Ростехнадзора и руководства региона

Известный экономист Михаил Делягин - про главные темы дняИзвестный экономист Михаил Делягин - про главные темы дня

Известный экономист - про то, можно ли в России что-то делать «по нормам», цену либеральных реформ и рекордный золотой запас России

Михаил Делягин: 15 смертей - на руках руководства компании, которая строила дамбы, Ростехнадзора и руководства региона

00:00
00:00

Понравилась программа? Подписывайтесь на новые выпуски в Apple Podcasts и Google Podcasts и слушайте, когда удобно!

Скачать передачу [mp3, 43.6 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

07:30
21:30
12 Октября 2019 0:03 - 0:45

Экономика с Михаилом Делягиным

Тема: Зарплата в 2700$ в месяц, квартиры по 100 кв.метров на семью, борьба за пациентов и прорыв в экономике: что обещало правительство россиянам к 2020 году

В студии: Михаил ДЕЛЯГИН
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
В парламенте Великобритании во вторник пройдут дебаты по соглашению о Brexit
В США снова не выдали визы восьми участникам Первого комитета ГА ООН от России
В ФРГ предложили создать в Сирии международную зону безопасности
В Москве пропала модель, подруга Алеси Кафельниковой
Путин обсудил с Макроном по телефону ситуацию в Сирии
Минобороны России направит в ЮАР два ракетоносца Ту-160
Посетительница автосалона разбилась при падении со второго яруса здания
Король Таиланда лишил всех титулов свою фаворитку «за отсутствие преданности»
Мать 21 ребенка, обещавшая больше не рожать, снова в положении
Источник: В авиакатастрофе погиб бывший украинский министр
В состав СПЧ вошел журналист Кирилл Вышинский
Пес доказал, что истории о собачьей преданности придуманы не просто так
В минобороны опровергли информацию о запуске ракет «Калибр» «не с первой попытки»
В России минимальные цены на водку могут поднять до 230 рублей
Число долларовых миллиардеров в России увеличилось за год в полтора раза
Главой президентского Совета по правам человека стал журналист Валерий Фадеев
В Дублине экстренно приземлился самолет из-за утечки химической жидкости
Путин обсудит по телефону с Макроном ситуацию в Сирии и Украине
Посольство России опровергло обвинения главы контрразведки Чехии в причастности к агентурной сети
Соотечественники, решившие переехать на родину, увидят знаковые места Алтайского края
В Совфеде уверены, что США не смогут ослабить российскую оборону