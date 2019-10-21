Михаил Делягин: 15 смертей - на руках руководства компании, которая строила дамбы, Ростехнадзора и руководства региона
Известный экономист Михаил Делягин - про главные темы дня
Известный экономист - про то, можно ли в России что-то делать «по нормам», цену либеральных реформ и рекордный золотой запас России
Михаил Делягин: 15 смертей - на руках руководства компании, которая строила дамбы, Ростехнадзора и руководства региона
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