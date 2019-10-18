СЕГОДНЯ 12:42 2019-10-18T14:31:01+03:00

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В качестве эксперимента для уборки междугородных трасс запустят беспилотники 00:00 00:00

Безопасность и качество автомобильных дорог, внедрение интеллектуальных транспортных систем и применение новейших технологий и материалов – это стало главными темами Международной специализированной выставки «Дорога-2019». В открытой студии Радио «Комсомольская правда» директор по стратегическим коммуникациям «Меркатор Холдинг» Мария Панова. В своем интервью она рассказала о договоренностях, которых удалось достичь на мероприятии:

- Мы подписали соглашение с Федеральным дорожным агентством Росавтодор о взаимодействии по проекту высокоавтоматизированной и полностью автоматизированной машины для уборки дорог. Это очень важное событие в рамках реализации госполитики по созданию инновационных и беспилотных систем на транспорте. На самом деле уже выбран даже пилотный участок федеральной трассы Москва – Бобруйск, это обход Калуги, где и будет проводиться тестирование экспериментальных образцов.

Выставка «Дорога-2019» проходит в Екатеринбурге с 16 по 18 октября. В ней ежегодно участвуют свыше 140 государственных учреждений, более 200 российских и зарубежных отраслевых предприятий. Компания «Меркатор Холдинг» - крупнейший производитель спецтехники – традиционно принимает самое активное участие в работе выставки.