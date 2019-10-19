2019-10-19T11:16:52+03:00
Был бы повод
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

Наполеон поджигает Кремль, в Москве вводится осадное положение, на телевидении запускается программы «Футбольное обозрение»

Что произошло в этот день в разные годыЧто произошло в этот день в разные годы

История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы

Наполеон поджигает Кремль, в Москве вводится осадное положение, на телевидении запускается программы «Футбольное обозрение»

00:00
00:00

19 октября. В этот день в разные годы:

1812 год - Наполеон оставляет Москву.

1941 год - в Москве вводится осадное положение.

1980 год - на советском телевидении премьера программа «Футбольное обозрение».

1985 год - норвежская группа A-ha занимает первое место в американском хит-параде.

Скачать передачу [mp3, 20.4 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

07:30
21:30
5 Октября 2019 7:46 - 7:54

Был бы повод

Тема: Последний съезд КПСС с участием Иосифа Сталина, арест певца Александра Новикова, премьера кинокомедии «Добро пожаловать или посторонним вход воспрещен»

В студии: Михаил АНТОНОВ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
Очнулся и покачал головой: в Индии мужчина "воскрес" во время своих похорон
Иностранцам разрешат регистрировать приезжих в российских квартирах
Взрыв прогремел в жилом доме в Тбилиси: пострадали четыре человека
В "Нафтогазе" оценили заявление Миллера о скидке на газ для Украины
Самолет запросил экстренную посадку в Красноярске из-за сообщения о бомбе
Насобирала: в Подмосковье женщина пошла за грибами, а нашла шубу
Бумажные свидетельства о проверке счетчиков заменят электронными
Российские журналисты побывали на брошенной американцами базе в Сирии
Forbes: Семь российских компаний вошли в рейтинг лучших работодателей
Минэнерго США отказалось выдавать документы для процедуры импичмента
Медведев: Россия не оставит без ответа размещение баз НАТО близ границ
В пятничных протестах в Каталонии пострадали около 90 человек
Секретные учения НАТО в Германии проходят по сценарию атомной войны
Число погибших при прорыве дамбы в Красноярском крае выросло до десяти человек
Лидер республиканцев в Сенате назвал решение о выводе войск из Сирии «стратегической ошибкой»
В NASA предупредили о летящем на Землю астероиде
В Минобороны рассказали о целях созданной по указу Путина военной компании
Медведев заявил, что формат G8 не подходит для решения мировых проблем
Во Франции выступили за приостановление членства Турции в НАТО
Захарова прокомментировала высказывание посла КНР про украинцев в Гонконге
Туристы рассказали о самых дешевых странах для отпуска
На акциях протеста в Испании пострадали 62 человека