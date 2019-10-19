Наполеон поджигает Кремль, в Москве вводится осадное положение, на телевидении запускается программы «Футбольное обозрение»
История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы
Наполеон поджигает Кремль, в Москве вводится осадное положение, на телевидении запускается программы «Футбольное обозрение»
19 октября. В этот день в разные годы:
1812 год - Наполеон оставляет Москву.
1941 год - в Москве вводится осадное положение.
1980 год - на советском телевидении премьера программа «Футбольное обозрение».
1985 год - норвежская группа A-ha занимает первое место в американском хит-параде.