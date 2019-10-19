Китай может открыть свои границы для российского мяса
200 делегатов из разных регионов России обсудили, как будет развиваться мясоперерабатывающая отрасль России дальше
Китай может открыть свои границы для российского мяса
Национальный союз мясопереработчиков провел на выставке Агропродмаш-2019 традиционное всероссийское совещание владельцев и руководителей мясоперерабатывающих предприятий. В открытой студии Радио «Комсомольская правда» директор компании «Бегарат» Татьяна Грамлих. В своем интервью она рассказала об основных трудностях, с которыми сталкивается отрасль в наши дни.
- Основной проблемой наших производителей является не то, наверное, что им там сложно работать в рынке, что им сложно работать с сетями, сложность в том, что, в принципе, у потребителя просто не всегда хватает денег, чтобы купить продукцию дорогую. Нас очень часто принято считать, что, если мы сделали продукты из чистого мяса, из премиальной говядины, то этот продукт полезный, а если продукт более дешевый, значит, он более низкого качества. На самом деле, это не так. Можно из различных составляющих сделать продукты, которые будут и вкусные, и полезные. В любом случае, уровень переработки в нашей стране очень высокий.
Заместитель генерального директора по стратегическому развитию агрохолдинга «Йола» Вячеслав Моисеенко поделился своими впечатлениями от прошедшего совещания.
- Это совещание уже не первое, я каждый год присутствую на подобных вещах. Сейчас в отрасли очень серьезная неопределенность. Никто не понимает, куда дальше приведет вот эта вся ситуация в связи с продолжающимися санкциями, очень высокой волатильностью на рынке мясных продуктов. И очень большие ожидания связаны с тем, что Китай может открыть свои границы для российского мяса. Это в корне изменит ситуацию, поэтому все – и производители как мяса, так и мясопереработчики – очень внимательно следят за развитием событий и пытаются предугадать, как будет развиваться ситуация в ближайшие 2-3 года.
В совещании, которое вела исполнительный директор Союза Екатерина Лучкина, приняли участие около 200 делегатов из различных регионов России, в том числе, представители государственных структур делового сообщества, топ-менеджера предприятий отрасли и собственники бизнеса.