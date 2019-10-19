19 Окт. 13:42 2019-10-21T13:35:01+03:00

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Китай может открыть свои границы для российского мяса 00:00 00:00

Национальный союз мясопереработчиков провел на выставке Агропродмаш-2019 традиционное всероссийское совещание владельцев и руководителей мясоперерабатывающих предприятий. В открытой студии Радио «Комсомольская правда» директор компании «Бегарат» Татьяна Грамлих. В своем интервью она рассказала об основных трудностях, с которыми сталкивается отрасль в наши дни.

- Основной проблемой наших производителей является не то, наверное, что им там сложно работать в рынке, что им сложно работать с сетями, сложность в том, что, в принципе, у потребителя просто не всегда хватает денег, чтобы купить продукцию дорогую. Нас очень часто принято считать, что, если мы сделали продукты из чистого мяса, из премиальной говядины, то этот продукт полезный, а если продукт более дешевый, значит, он более низкого качества. На самом деле, это не так. Можно из различных составляющих сделать продукты, которые будут и вкусные, и полезные. В любом случае, уровень переработки в нашей стране очень высокий.

Заместитель генерального директора по стратегическому развитию агрохолдинга «Йола» Вячеслав Моисеенко поделился своими впечатлениями от прошедшего совещания.

- Это совещание уже не первое, я каждый год присутствую на подобных вещах. Сейчас в отрасли очень серьезная неопределенность. Никто не понимает, куда дальше приведет вот эта вся ситуация в связи с продолжающимися санкциями, очень высокой волатильностью на рынке мясных продуктов. И очень большие ожидания связаны с тем, что Китай может открыть свои границы для российского мяса. Это в корне изменит ситуацию, поэтому все – и производители как мяса, так и мясопереработчики – очень внимательно следят за развитием событий и пытаются предугадать, как будет развиваться ситуация в ближайшие 2-3 года.

В совещании, которое вела исполнительный директор Союза Екатерина Лучкина, приняли участие около 200 делегатов из различных регионов России, в том числе, представители государственных структур делового сообщества, топ-менеджера предприятий отрасли и собственники бизнеса.