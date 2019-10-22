СЕГОДНЯ 01:00 2019-10-22T01:20:37+03:00

Что произошло в этот день в разные годы

Премьера фильмов «Повесть о настоящем человеке» и «Рэмбо. Первая кровь», арест полковника ГРУ Олега Пеньковского 00:00 00:00

22 октября. В этот день в разные годы:

1949 год - премьера фильма «Повесть о настоящем человеке».

1962 год - в СССР за шпионаж арестован полковник ГРУ Олег Пеньковский.

1982 год - премьера фильма «Рембо. Первая кровь».

1987 год - Мадонна на вершине хит-парада.