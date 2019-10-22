2019-10-22T01:20:37+03:00
Был бы повод
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

Премьера фильмов «Повесть о настоящем человеке» и «Рэмбо. Первая кровь», арест полковника ГРУ Олега Пеньковского

Что произошло в этот день в разные годыЧто произошло в этот день в разные годы

История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы

Премьера фильмов «Повесть о настоящем человеке» и «Рэмбо. Первая кровь», арест полковника ГРУ Олега Пеньковского

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22 октября. В этот день в разные годы:

1949 год - премьера фильма «Повесть о настоящем человеке».

1962 год - в СССР за шпионаж арестован полковник ГРУ Олег Пеньковский.

1982 год - премьера фильма «Рембо. Первая кровь».

1987 год - Мадонна на вершине хит-парада.

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Был бы повод

Тема: Последний съезд КПСС с участием Иосифа Сталина, арест певца Александра Новикова, премьера кинокомедии «Добро пожаловать или посторонним вход воспрещен»

В студии: Михаил АНТОНОВ
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