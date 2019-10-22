Премьера фильмов «Повесть о настоящем человеке» и «Рэмбо. Первая кровь», арест полковника ГРУ Олега Пеньковского
История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы
Премьера фильмов «Повесть о настоящем человеке» и «Рэмбо. Первая кровь», арест полковника ГРУ Олега Пеньковского
22 октября. В этот день в разные годы:
1949 год - премьера фильма «Повесть о настоящем человеке».
1962 год - в СССР за шпионаж арестован полковник ГРУ Олег Пеньковский.
1982 год - премьера фильма «Рембо. Первая кровь».
1987 год - Мадонна на вершине хит-парада.