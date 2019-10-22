Производитель «Сухого» продал всего один «Суперджет» за год, Росстат заявил о снижении доли совсем бедных, США купят место на «Союзе» для полета к МКС
Валентин Алфимов - с главными темами дня
Валентин Алфимов - с главными темами дня
Производитель «Сухого» продал всего один «Суперджет» за год, Росстат заявил о снижении доли совсем бедных, США купят место на «Союзе» для полета к МКС
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