СЕГОДНЯ 14:21 2019-10-22T15:21:15+03:00

Производитель «Сухого» продал всего один «Суперджет» за год, Росстат заявил о снижении доли совсем бедных, США купят место на «Союзе» для полета к МКС 00:00 00:00

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