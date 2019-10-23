Никита Кричевский: Треть денег лежит в банках мертвым грузом, а у малого бизнеса нет средств на развитие
Валентин Алфимов и Никита Кричевский обсуждают, на сколько может снизиться ключевая ставка в этом году, поможет ли уменьшение налогов в развитии экономики и почему нужно еще больше поднимать ставки страховых взносов
Никита Кричевский: Треть денег лежит в банках мертвым грузом, а у малого бизнеса нет средств на развитие
Понравилась программа? Подписывайтесь на новые выпуски в Apple Podcasts и Google Podcasts и слушайте, когда удобно!