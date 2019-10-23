2019-10-23T19:12:31+03:00
Экономика с Никитой Кричевским
Валентин АЛФИМОВНикита КРИЧЕВСКИЙ

Никита Кричевский: Треть денег лежит в банках мертвым грузом, а у малого бизнеса нет средств на развитие

Никита Кричевский - с экономическими новостями, которые касаются каждогоНикита Кричевский - с экономическими новостями, которые касаются каждого

Валентин Алфимов и Никита Кричевский обсуждают, на сколько может снизиться ключевая ставка в этом году, поможет ли уменьшение налогов в развитии экономики и почему нужно еще больше поднимать ставки страховых взносов

Никита Кричевский: Треть денег лежит в банках мертвым грузом, а у малого бизнеса нет средств на развитие

00:00
00:00

Понравилась программа? Подписывайтесь на новые выпуски в Apple Podcasts и Google Podcasts и слушайте, когда удобно!

Скачать передачу [mp3, 43.1 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

07:30
21:30
7 Августа 2019 17:03 - 18:02

Экономика с Никитой Кричевским

Тема: Никита Кричевский: Через 5 лет контрсанкций мы стали производить больше собственной продукции. Но худшего качества

В студии: Никита КРИЧЕВСКИЙ, Алексей ИВАНОВ
07:30
21:30
24 Июля 2019 17:03 - 17:45

Экономика с Никитой Кричевским

Тема: Никита Кричевский: Кроме голого пиара, в заявлении Орешкина про взрыв из-за потребкредитования в 2021 году нет ничего

В студии: Валентин АЛФИМОВ, Никита КРИЧЕВСКИЙ
07:30
21:30
22 Мая 2019 17:03 - 17:54

Экономика с Никитой Кричевским

Тема: Экономика : Никита Кричевский: Главными принципами нашей экономики должны стать солидарность, самодостаточность и справедливость

В студии: Валентин АЛФИМОВ, Никита КРИЧЕВСКИЙ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
Глава ПФР оценил возможности индексации пенсий для работающих пенсионеров
Представитель генсека ООН прокомментировал меморандум между Россией и Турцией
Россия показала лучший цирк в мире
В Госдуму внесли законопроект, приравнивающий электронные сигареты к обычным
В Германии родился щенок мятного цвета
Свидетель по делу о теракте в Петербурге планировал взрыв во Владивостоке в 2017 году
Зеленский потребовал проверить депутатов Верховной Рады на полиграфе
Трамп снял санкции против Турции
Чемпионке Паралимпийских игр сделали эвтаназию
Премьер Украины заявил о возможных проблемах с отоплением в некоторых городах
Московский двойник Зеленского: «Могу подменить его на сцене, но кушать свинью на камеру не стану»
Диана Арбенина провела урок музыки в московской школе
В Чехии вандалы облили краской памятник Красной Армии
Мэр Киева Виталий Кличко напал на журналиста из-за вопроса о незаконной постройке
CNN: США оказались унижены из-за подписания между Россией и Сирией меморандума
Вологодский губернатор предлагает запретить продажу никотиновых смесей
Член ОП призвал отключать свет, газ и воду должникам
Региональный материнский капитал на Ямале вырастет до 500 тысяч рублей
Компания «Яндекс. Такси» возит пассажиров в Африке
Политолог назвал слова Зеленского о сближении с Москвой «политическим пиаром»
ФНС с 2020 года обяжет компании платить страховые взносы за самозанятых
Коннор МакГрегор дал прогноз на бой Хабиба с Фергюсоном
В Москве вооруженный мужчина ограбил салон связи
В США приняли «закон Родченкова» о допинговом сговоре
В Москве обстреляли машину рэпера из Black Star
Муж Елены Малышевой предположил, что телеведущую уже выписали из больницы
Медведев предложил внедрить в аппарате правительства систему контроля сотрудников
Минобороны опубликовало карту выполнения российско-турецкого меморандума
Еще одна страна перейдет на систему «всё включено», чтобы привлечь российских туристов