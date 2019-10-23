Костя Цзю: «На ринг ни ногой. Наслаждаюсь званием «папа»
Константин Цзю в гостях у Николая Валуева на Радио «Комсомольская правда».Фото: Иван МАКЕЕВ
Николай Валуев и Валентин Алфимов обсуждают с Константином Цзю, что сейчас популярнее - смешанные единоборства или бокс, есть ли сейчас в российском спорте звезды уровня Льва Яшина и может ли спортсмен стать хорошим политиком
Костя Цзю: «На ринг ни ногой. Наслаждаюсь званием «папа»
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