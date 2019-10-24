Георгий Бовт: Путин не пустит дело с преемником на самотек. И вариант возвращения Медведева вполне возможен
Ведущий политолог - о возможных вариантах смены руководства страны, списании задолженности странам Африки на 20 млрд $, отток капитала из России, неблагодарность Сноудена и договоренность с Турцией по Сирии
Ведущий политолог - о возможных вариантах смены руководства страны, списании задолженности странам Африки на 20 млрд $, отток капитала из России, неблагодарность Сноудена и договоренность с Турцией по Сирии
Георгий Бовт: Путин не пустит дело с преемником на самотек. И вариант возвращения Медведева вполне возможен
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