2019-10-24T15:22:42+03:00
Бовт знает
Иван ПАНКИН@radio_kp

Георгий Бовт: Путин не пустит дело с преемником на самотек. И вариант возвращения Медведева вполне возможен

Ведущий политолог - о возможных вариантах смены руководства страны, списании задолженности странам Африки на 20 млрд $, отток капитала из России, неблагодарность Сноудена и договоренность с Турцией по СирииВедущий политолог - о возможных вариантах смены руководства страны, списании задолженности странам Африки на 20 млрд $, отток капитала из России, неблагодарность Сноудена и договоренность с Турцией по Сирии

Ведущий политолог - о возможных вариантах смены руководства страны, списании задолженности странам Африки на 20 млрд $, отток капитала из России, неблагодарность Сноудена и договоренность с Турцией по Сирии

Георгий Бовт: Путин не пустит дело с преемником на самотек. И вариант возвращения Медведева вполне возможен

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5 Сентября 2019 17:03 - 17:45

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Тема: Георгий Бовт: Приговор Синице такой жестокий, потому что власти важно показать силовикам, что она на их стороне, не сольёт и не предаст

В студии: Роман ГОЛОВАНОВ

В гостях: Георгий БОВТ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
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