2019-10-24T18:18:11+03:00
Был бы повод
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

Антикоммунистические восстания в Венгрии, Нобелевская премия Борису Пастернаку, самоубийство Екатерины Фурцевой

Что произошло в этот день в разные годыЧто произошло в этот день в разные годы

История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы

Антикоммунистические восстания в Венгрии, Нобелевская премия Борису Пастернаку, самоубийство Екатерины Фурцевой

00:00
00:00

24 октября. В этот день в разные годы:

1956 год - в Венгрии разгораются антикоммунистические восстания.

1958 год - Борис Пастернак получает Нобелевскую премию по литературе.

1974 год - умерла министр культуры СССР Екатерина Фурцева.

1987 год - Стинг занимает вершину английского хит-парада.

Скачать передачу [mp3, 20.4 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

07:30
21:30
5 Октября 2019 7:46 - 7:54

Был бы повод

Тема: Последний съезд КПСС с участием Иосифа Сталина, арест певца Александра Новикова, премьера кинокомедии «Добро пожаловать или посторонним вход воспрещен»

В студии: Михаил АНТОНОВ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
МИД Украины заявил, что готов к переговорам «по Крыму»
Абызов рассказал суду о вынужденном отъезде сына в США
На Украине собираются продавать демонтированные и «декоммунизированные» памятники Ленину
Госдума согласилась снять неприкосновенность с депутата Николая Герасименко
В Москве арестован гражданин России по подозрению в госизмене
Госдума одобрила законопроект об обязательном горячем питании для младшеклассников
Морпехов будут сопровождать танковые батальоны
Госдума утвердила сокращенный рабочий день для женщин на селе
Российские университеты укрепляют свои позиции в международных рейтингах - ТюмГУ среди лучших вузов мира
Кандидатов в космонавты предлагают проверять на полиграфе
Задержан подозреваемый в хищении данных клиентов нескольких банков
Bloomberg: Сотрудники Google обвинили руководство в установке шпионского приложения на компьютеры
Малому бизнесу облегчают переход на онлайн-кассы
Тренер сборной по пляжному футболу рассказал, чем команда удивит на ЧМ в Парагвае
Путин назвал причину конфликта в Ливии
Курды отошли от сирийско-турецкой границы на 32 километра
На форуме «Россия-Африка» министр Свазиленда зачитала рэп
С-400 и «Панцирь» впервые выпустят на учения за границу
Композитор «Утренней почты» умер в своей студии в Подмосковье
Госдума одобрила продление заморозки накопительной части пенсии еще на год
Губернатор Виктор Томенко: «Возможность первыми открыть торжества по случаю юбилея Михаила Калашникова по праву предоставлена Алтайскому краю»
Путин пошутил о новом месте России в рейтинге Doing Business
В Москве «двойник» Конора Макгрегора отвлекал фанатов и журналистов от звезды ММА
Военный эксперт оценил возможности российского оружия для сдерживания США