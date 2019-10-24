Антикоммунистические восстания в Венгрии, Нобелевская премия Борису Пастернаку, самоубийство Екатерины Фурцевой
История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы
Антикоммунистические восстания в Венгрии, Нобелевская премия Борису Пастернаку, самоубийство Екатерины Фурцевой
24 октября. В этот день в разные годы:
1956 год - в Венгрии разгораются антикоммунистические восстания.
1958 год - Борис Пастернак получает Нобелевскую премию по литературе.
1974 год - умерла министр культуры СССР Екатерина Фурцева.
1987 год - Стинг занимает вершину английского хит-парада.