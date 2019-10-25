2019-10-25T18:29:16+03:00
Опять пятница
Надана ФРИДРИХСОНСергей МАРДАН

Павел Пожигайло: Театры пропагандируют ЛГБТ-идеологию и разрушают страну! Их надо запретить, как и английский язык

Павел Пожигайло.Павел Пожигайло.Фото: Иван МАКЕЕВ

Сергей Мардан и Надана Фридрихсон обсуждают с членом Общественной палаты Павлом Пожигайло, почему он ополчился на театры, виноват ли Мединский и куда придет Россия

Павел Пожигайло: Театры пропагандируют ЛГБТ-идеологию и разрушают страну! Их надо запретить, как и английский язык

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