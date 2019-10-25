Павел Пожигайло: Театры пропагандируют ЛГБТ-идеологию и разрушают страну! Их надо запретить, как и английский язык
Сергей Мардан и Надана Фридрихсон обсуждают с членом Общественной палаты Павлом Пожигайло, почему он ополчился на театры, виноват ли Мединский и куда придет Россия
Павел Пожигайло: Театры пропагандируют ЛГБТ-идеологию и разрушают страну! Их надо запретить, как и английский язык
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