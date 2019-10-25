2019-10-25T23:30:23+03:00
Итоги недели. Николай Платошкин
Валентин АЛФИМОВНиколай ПЛАТОШКИН

Николай Платошкин: Пока Россия зависит от цен на нефть, она является банановой республикой

Николай Платошкин и Валентин Алфимов подводят информационные итоги недели.Николай Платошкин и Валентин Алфимов подводят информационные итоги недели.

Николай Платошкин и Валентин Алфимов обсуждают, почему бюджет на 2020-2022 год не сулит ничего хорошего, отчего в России даже работающие люди являются бедными и как в СССР отказались от переброски сибирских рек в Казахстан и Среднюю Азию

Николай Платошкин: Пока Россия зависит от цен на нефть, она является банановой республикой

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