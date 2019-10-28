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Николай Платошкин: Финансовый норматив на больного - это позорище! У нас министр здравоохранения или финансов?
Николай Платошкин в студии Радио «Комсомольская правда»
Наталья Гончарова и Николай Платошкин обсуждают, почему на бумаге льготные лекарства есть, а в жизни - нет, почему украинцы ошиблись, избрав такого гламурного президента и почему США, а не Россия ликвидировали Аль Багдади
Николай Платошкин: Финансовый норматив на больного - это позорище! У нас министр здравоохранения или финансов?
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