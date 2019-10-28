2019-10-28T11:22:53+03:00
Новая неделя с Николаем Платошкиным
1
Николай ПЛАТОШКИННаталья ГОНЧАРОВА

Николай Платошкин: Финансовый норматив на больного - это позорище! У нас министр здравоохранения или финансов?

Николай Платошкин в студии Радио «Комсомольская правда»Николай Платошкин в студии Радио «Комсомольская правда»

Наталья Гончарова и Николай Платошкин обсуждают, почему на бумаге льготные лекарства есть, а в жизни - нет, почему украинцы ошиблись, избрав такого гламурного президента и почему США, а не Россия ликвидировали Аль Багдади

Николай Платошкин: Финансовый норматив на больного - это позорище! У нас министр здравоохранения или финансов?

00:00
00:00

Понравилась программа? Подписывайтесь на новые выпуски в Apple Podcasts и Google Podcasts и слушайте, когда удобно!

Скачать передачу [mp3, 40.9 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
1

Слушайте также

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
Опрос: Россияне считают дружественной страной Китай, а враждебной – США
В МИД Ирана заявили, что США ликвидирует ИГ* из-за «истечения срока годности»
Эксперт назвал плюсы создания игорной зоны в Крыму
Портниха королевы Англии раскрыла секрет рубашки, в которой крестили наследников престола
В Госдуме объяснили почему глава Ирака сомневается в партнерских отношениях с США
Вашингтон расширил санкции в отношении Ирана
США посоветовали укрепляться на юге из-за «российской угрозы»
Песков: спор Зеленского с националистами «высветил» первоисточник проблем в Донбассе
Кремль: если главарь ИГ* уничтожен, можно говорить о вкладе Трампа в борьбу с терроризмом
Захарова: Угроза главы «Азова» ввести бойцов в Донбасс доказала вину националистов в блокировании Минских соглашений
RT рассказал о работе "либеральных" СМИ
Националисты опровергли сообщение о вывозе оружия из Золотого
В Подмосковье пропала женщина с перепонками на пальцах ног
Автомобилисты готовы платить по 2 тысячи за дорогу до Санкт-Петербурга, но при условии хорошей инфраструктуры
Суд в Москве арестовал студента, планировавшего расстрелять своих однокурсников и педагогов
Евросоюз согласился на отсрочку Brexit до 31 января
В Москве вызвать ветеринара станет в два раза дешевле
Путин поручил ввести уголовную ответственность за пропаганду наркотиков в интернете
Актер из сериала «Сверхъестественное» задержан за драку
Синоптики предупредили москвичей о нехватке кислорода в воздухе
В Минкомсвязи опровергли сообщение о возможных сбоях в телевещании