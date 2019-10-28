28 Окт. 11:46 2019-10-29T20:10:30+03:00

Кредитные карты: как это работает и что выбрать 00:00 00:00

Д. Козуров:

- Сегодня мы поговорим о том, как выбрать кредитную карту с наиболее выгодным льготным периодом. В этом нам поможет Николай Волосевич, директор по развитию кредитных карт Альфа-банка. Николай, добрый день.

Н. Волосевич:

- Добрый день.

Д. Козуров:

- Я довольно долгое время клиент Альфа-банка – у меня есть и дебетовая карта, и кредитная, и все в принципе устраивает. Но огромное количество информации из самых разных источников нас окружает и к тому же все мы помним про то, что не нужно класть яйца в одну корзину, так или иначе, я начал этот вопрос изучать, что касается кредитных карт, и оказалось, что вот это предложение – 100 дней беспроцентного периода, когда банк не берет плату за пользование деньгами, это уже как бы не самое вкусное как будто бы предложение, есть уже и 120, может, уже и 150 кто-то предлагает, - не удивлюсь. Николай, почему Альфа-банк продолжает придерживаться вот этих волшебных 100 дней?

Н. Волосевич:

- Действительно, Альфа-банк был одним из первых, кто предложил это уникальное решение по беспроцентному периоду в 100 дней по карте и оно вообще в банке действует чуть ли не с 2010 года – то есть, достаточно исторический уникальный продукт на российском рынке. И если два года назад льготный период был на рынке представлен нашим и еще одним, максимум, двумя банками, 100, либо свыше 100 дней, то на текущий момент более 80% участников рынка имеют линейки со льготными периодами в 100 дней. Из топ-10 банков только два банка, которые до сих пор оставляют там 55-60 дней льготный период, не переходя на аналогичные условия по конкурентам. Поэтому сейчас, ты правильно заметил, можно встретить 100, 110, 120 дней… Один банк где-то год назад сделал 101 день – нас очень это порадовало, нам было приятно, что от нас пытаются как-то отличиться, пусть даже на один день. И даже, когда я мониторил рынок где-то год назад, встречал информацию про 180 дней – но это было где-то в одном регионе у банка и он больше не представил – все-таки не полетело, видимо… Почему мы продолжаем предлагать клиенту 100 дней и не планируем изменять в ближайшее время это условие? Потому что у нас на рынке – мы это официально пишем на ряде наших страниц в интернете – у нас самый честный и выгодный льготный период на рынке и он абсолютно отличается от всех остальных банков-участников рынка. Потому что в нашем льготном периоде учтено 4 важных ключевых фактора, которых нет ни в одном льготном периоде из другого банка. Во-первых, самое главное – это как он начинает действовать. Приведу простой пример. Если вы в обычном банке оформите карту с беспроцентным периодом, например, 1 ноября, 1 декабря или 1 мая – неважно, - но решите совершить покупки только спустя 20 дней, то у вас льготный период уже на 20 дней меньше. Потому что в 90% случаев других банков он уже начинает автоматически отсчитываться с момента, когда вы заключили договор и активировали вашу карточку. И по факту вы можете не уложиться в ваш льготный период и у вас просто не хватит времени и силы, чтобы расплатиться и вы вынуждены будете заплатить другим банкам проценты. Что же касается нашего периода, то он начинает действовать с момента вашей первой операции по счету, и в последующем по любой другой операции по счету. Например, если вы 1-го числа оформили карту, а 20-го числа совершили покупку, то именно с 20-го числа будет отсчитываться первые ваши 100 дней. Наша позиция – всегда быть абсолютно открытыми и честными. В момент активации карты у нас будет списана комиссия, если она предусмотрена договором, уже начнется, поскольку это операция по счету – списание комиссии – отсчитываться 100 дней, но вы можете в моменте здесь и сейчас уже эту комиссию внести наличными средствами, ваш льготный период будет восстановлен, потому что ваш долг будет погашен перед банком и здесь вступает второе важное отличие от любого другого банка. У нас льготный период не привязан к календарным дням. Он возобновляется сразу же, на следующий день, как только вы погасили задолженность. То есть, например, 20-го числа вы совершили покупку по нашей карте, через 5 дней вы полностью погасили долг перед банком и вы можете на 26-й день совершить новую покупку и опять начнутся ваши 100 дней. Это вторая уникальная вещь, которой нет ни у одного из наших конкурентов. Третье важное преимущество, которое в большинстве случаев не представлено ни у кого, это беспроцентный период распространяется не только на операцию покупки в магазинах, но, в том числе, и на операции снятия наличных. То есть, вы можете абсолютно не платя банку процентов по кредиту, пользоваться деньгами, как покупая что-то, так и снимая наличные.

Д. Козуров:

- А ведь банки очень не любят, когда мы снимаем наличные.

Н. Волосевич:

- Банки – нет, а мы – да. Мы не банк, мы – партнер нашего клиента. Почему мы из этого исходим? А все очень просто. Мы исходим из потребности потребителя. У нас до сих пор, как правильно заметили вы в одной из наших программ, что часть людей может еще получать зарплату в конвертах, а сейчас еще очень много рынков, особенно в регионах, на которых нет POS-терминалов и где оплата осуществляется просто за наличные… Мы действительно предоставляем возможность пользоваться картой не только для покупки в магазинах, но и на этих рынках, снимая просто в нашем банкомате, либо в любом другом банкомате – кстати, снятие наличных у нас по нашей карте в любом банкомате, даже за границей, абсолютно бесплатно. То есть, мы не знаем, естественно, какие банки могут свои комиссии снимать за чужие карты, но мы никаких комиссий за снятие наличных по нашей карте 100 дней без процентов не взимаем. И здесь как раз вступает в силу четвертое важное преимущество. У нас нет комиссий за снятие наличных – не только процентов по кредиту, но и именно снятие комиссии, когда ты снимаешь в банкомате деньги по карте, до суммы 50 тысяч рублей каждый месяц. То есть, если у вас, например, лимит 200 тысяч рублей, вы за 100 дней можете снять все 200 тысяч, не заплатив банку ни комиссии, ни процентов. Это четвертый важный фактор, который абсолютно отличается от других. Поэтому, когда мы принимаем решение – у кого-то 100, у кого-то 120 дней – 100 дней друг другу рознь. И вот это четыре ключевых вещи, которые нас отличаются от остальных, которые говорят нам, что нам не нужно делать 120, 150 или 180 дней, если мы предоставляем очень много классных фишек в текущей карте. И что самое главное, я думаю, очень много, особенно в период кризисов, которые были на нашем финансовом рынке, когда вы выбираете вклад, если все предлагают под 10%, а кто-то под 17%, кажется, что под 17% - уже опасно туда нести. Вот я бы придерживался здесь того же принципа. Если кто-то предлагает слишком много – это тоже должно вызывать вопросы. Поэтому мы остаемся на своей позиции – 100 дней абсолютно устраивает нашего клиента, нашего потребителя и у нас есть много других классных фишек, которых нет у наших конкурентов.

Д. Козуров:

- Николай, на рынке банков появилось такое понятие, как квази-кэш операция. Давайте разберемся, что это такое?

Н. Волосевич:

- Действительно, есть такое понятие, как квази-кеш операция. Что такое квази-кеш? Кеш – это в переводе с английского наличные, квази – это псевдо. Похожие на наличные – если вот переводить смысл этой фразы. Что-то похожее, связанное с наличными. Как правило, к такому виду операций относят такие операции, которые совершаются по карте. Как? Ставки в казино, покупка ста фишек в интернет-казино в покере, покупка лотерейных билетов, либо перевод денег на какие-то сомнительные электронные кошельки…

Д. Козуров:

- Мне кажется, когда человек ставит в казино с помощью кредитки, это уже очень тонкий лед…

Н. Волосевич:

- Ты абсолютно прав, Дмитрий. Это очень тонкий лед, потому что для банка это что означает? Клиент выбирает по максимуму, под 100 процентов, весь предоставленный кредитный лимит и с какой вероятностью игрок обыграет казино? Там же, как и в страховом бизнесе, заложена изначально математическая модель, какая доля клиентов выиграет, а какая нет. Как правило, выигрывает не больше 30%, а 70% проигрывает. И с большей долей вероятности ты попадаешь в 70%, нежели в 30. Почему как раз эти комиссии и появляются. Банки тем самым определенным образом, во-первых, закладывают через эту комиссию цену риска – раз. И второе – все-таки лишний раз обращает внимание клиента, а нужно ли ему это делать? Потому что, если он проиграет, то высока вероятность, что он будет должен крупную сумму денег банку, а денег по сути дела у клиента нет, и он может в какой-то момент времени просто, как мы ранее уже говорили, не оплатить вовремя платежи и попасть на дополнительные проценты. То есть, мы в целом не особо заинтересованы, чтобы люди таким образом входили в долг, потому что это для нас более рисковый клиент. Поэтому действительно такое понятие мы были вынуждены ввести, потому что это, скажем, не самые профильные операции. То есть, вы, как клиент, себе лично не создаете никакой ценности – вы не покупаете холодильник, вы не покупаете машину, вы не покупаете образование, вы не покупаете себе отпуск… вы просто виртуально пытаетесь заработать деньги на другом, но при этом вы с большой долей вероятности проиграете деньги. Это не нужный профиль. Ведь не зря в свое время было принято достаточно жесткое законодательство и физический игровой бизнес был ограничен и созданы были целые отдельные рекреационные зоны для казино и выведены из основных городов. Чтобы население не попадало в долговые ямы, связанные с игрой в казино. Поэтому, да, такое понятие – квази-кеш операция – появилось.

Д. Козуров:

- Спасибо, Николай. Напомню, мы беседовали с директором по развитию кредитных карт Альба-банка Николаем Волосевичем. Всего доброго.