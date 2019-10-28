2019-10-28T17:25:28+03:00
Экономика с Михаилом Делягиным
Михаил ДЕЛЯГИН@radio_kp

Из-за снижения ключевой ставки проценты по вкладам уже уменьшились, а по ипотеке - нет

Доктор экономических наук Михаил Делягин - про главные темы дняДоктор экономических наук Михаил Делягин - про главные темы дня

Доктор экономических наук Михаил Делягин - про идеальную пенсионную реформу, которую придумали для себя чиновники Забайкальского края и про то, спасет ли снижение ключевой ставки российскую экономику

Михаил Делягин: Из-за снижения ключевой ставки проценты по вкладам уменьшатся, а по ипотеке - нет

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12 Октября 2019 0:03 - 0:45

Экономика с Михаилом Делягиным

Тема: Зарплата в 2700$ в месяц, квартиры по 100 кв.метров на семью, борьба за пациентов и прорыв в экономике: что обещало правительство россиянам к 2020 году

В студии: Михаил ДЕЛЯГИН
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
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