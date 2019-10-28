Из-за снижения ключевой ставки проценты по вкладам уже уменьшились, а по ипотеке - нет
Доктор экономических наук Михаил Делягин - про главные темы дня
Доктор экономических наук Михаил Делягин - про идеальную пенсионную реформу, которую придумали для себя чиновники Забайкальского края и про то, спасет ли снижение ключевой ставки российскую экономику
Михаил Делягин: Из-за снижения ключевой ставки проценты по вкладам уменьшатся, а по ипотеке - нет
00:00
00:00
Понравилась программа? Подписывайтесь на новые выпуски в Apple Podcasts и Google Podcasts и слушайте, когда удобно!