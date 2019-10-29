Депутаты вступились за тонировку. В Госдуме хотят прописать сроки её снятия, чтобы инспекторы не могли требовать моментального удаления затемнения на месте
Кирилл Бревдо рассказывает о главных автомобильных новостях, тест-драйвах и отвечает на ваши вопросы
Депутаты вступились за тонировку. В Госдуме хотят прописать сроки её снятия, чтобы инспекторы не могли требовать моментального удаления затемнения на месте
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