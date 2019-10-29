Вероника Скворцова в интервью Радио «КП» рассказала, когда в России разрешат эвтаназию и когда нуждающиеся дети получат препарат «фризиум»
Михаил Антонов и Мария Баченина обсуждают интервью главы Минздрава, требование Путина ввести наказание за пропаганду наркотиков в интернете и протесты в Чили
Вероника Скворцова в интервью Радио «КП» рассказала, когда в России разрешат эвтаназию и когда нуждающиеся дети получат препарат «фризиум»
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