2019-10-29T12:00:08+03:00
Главное - вовремя
Михаил АНТОНОВМария БАЧЕНИНА

Вероника Скворцова в интервью Радио «КП» рассказала, когда в России разрешат эвтаназию и когда нуждающиеся дети получат препарат «фризиум»

Михаил Антонов и Мария Баченина обсуждают главные темы дняМихаил Антонов и Мария Баченина обсуждают главные темы дня

Михаил Антонов и Мария Баченина обсуждают интервью главы Минздрава, требование Путина ввести наказание за пропаганду наркотиков в интернете и протесты в Чили

Вероника Скворцова в интервью Радио «КП» рассказала, когда в России разрешат эвтаназию и когда нуждающиеся дети получат препарат «фризиум»

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Главное - вовремя

Тема: Для выполнения минских соглашений нужно ликвидировать либо Л/ДНР, либо Украину. Киев и Донецк спорят, кто виноват в срыве примирения

В студии: Михаил АНТОНОВ, Мария БАЧЕНИНА
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
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