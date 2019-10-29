2019-10-29T15:13:54+03:00
Злая политика
Никита ИСАЕВРоман ГОЛОВАНОВ

450 депутатов с зарплатами министров: нужно ли сокращать Госдуму в 2 раза

450 депутатов с зарплатами министров: нужно ли сокращать Госдуму в 2 раза450 депутатов с зарплатами министров: нужно ли сокращать Госдуму в 2 раза

Никита Исаев - про то, чем сейчас занимаются и на чем зарабатывают депутаты Госдумы, кто победит в экологической войне в России и когда врачи начнут нормально зарабатывать и нормально отвечать перед пациентами

450 депутатов с зарплатами министров: нужно ли сокращать Госдуму в 2 раза

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На Радио «Комсомольская правда» выходит авторский подкаст Никиты Исаева «Злая политика», в котором он разбирает причины российских проблем и в прямом ответе добивается ответов от губернаторов и мэров, почему ничего не сделано и когда будет исправлено. Все новые выпуски вы можете найти в Apple Podcasts и Google Podcasts. Перейдите по ссылкам, нажмите кнопку «подписаться» и слушайте, когда удобно!

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Злая политика

Тема: Никита Исаев: Расследование в отношении фонда Навального могли заказать те же, кто до этого сливал им информацию о коррупции во власти

В студии: Валентин АЛФИМОВ, Никита ИСАЕВ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
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