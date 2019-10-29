СЕГОДНЯ 13:03 2019-10-29T15:13:54+03:00

450 депутатов с зарплатами министров: нужно ли сокращать Госдуму в 2 раза

450 депутатов с зарплатами министров: нужно ли сокращать Госдуму в 2 раза 00:00 00:00

На Радио «Комсомольская правда» выходит авторский подкаст Никиты Исаева «Злая политика», в котором он разбирает причины российских проблем и в прямом ответе добивается ответов от губернаторов и мэров, почему ничего не сделано и когда будет исправлено. Все новые выпуски вы можете найти в Apple Podcasts и Google Podcasts. Перейдите по ссылкам, нажмите кнопку «подписаться» и слушайте, когда удобно!