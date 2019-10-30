«И куда только твои родители смотрят?..» Депутаты рассмотрят идею о наказании родителей курящих и выпивающих детей
Михаил Антонов и Мария Баченина обсуждают с экспертами, помогут ли штрафы победить вредные привычки, нужно ли возрождать комсомол и как спасать вымирающие моногорода
«И куда только твои родители смотрят?..» Депутаты рассмотрят идею о наказании родителей курящих и выпивающих детей
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