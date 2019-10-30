СЕГОДНЯ 01:00 2019-10-30T12:08:01+03:00

Ставки по ипотеке продолжают снижаться. Пора покупать квартиру? 00:00 00:00

А. Челышев:

- Это программа «Среда для жизни». В студии Елена Аракелян, журналист отдела экономики, и я, Антон Челышев. Мы сегодня будем говорить о событии, которое произошло в минувшую пятницу, и о том, как это событие повлияет на ипотечный рынок, на рынок строительства жилья и на то, с какой скоростью россияне будут решать свои квартирные вопросы в конце 2019-го и в 2020 году. Что за событие? Это решение, которое принял совет директоров Центробанка – снизить ключевую ставку сразу на 50 пунктов, на полпроцента. Нынешнее значение этого показателя – 6,5% годовых. Лена, расскажи о том, что это за показатель такой – ключевая ставка, что она означает, на что влияет.

Е. Аракелян:

- Во-первых, это минимальное значение с 2014 года. А влияет оно в том числе на все ставки по кредитам. Чем меньше ключевая ставка, тем меньше стоимость денег для банков, тем под меньший процент банки могут выдать эти деньги.

А. Челышев:

- Ты имеешь в виду стоимость денег, которые банки выдают нам?

Е. Аракелян:

- Да, которые банки могут дать нам, в том числе и по ипотечным кредитам, которые сейчас достаточно многих волнуют. Понятно, что вместе со снижением ключевой ставки, ставки по ипотечным кредитам уже снижаются. Банк ДОМ.РФ, например, уже второй раз объявил о снижении ставки по ипотеке, и с 28 октября минимальная ставка по программе «Новостройка» опустилась аж до 8,3%.

А. Челышев:

- Вообще складывается ощущение, что на самом деле это не предел. Я сейчас говорю и о дальнейшем снижении ключевой ставки, и, естественно, о снижении ставок по ипотеке.

Начнем с законодателей. Надо узнать, есть ли предпосылки к тому, что Центробанк продолжит снижать ключевую ставку.

На прямой связи со студией председатель комитета Госдумы по финансовому рынку, председатель совета Ассоциации банков России Анатолий Аксаков. Анатолий Геннадьевич, согласно вашим прогнозам, есть ли предпосылки к тому, что Банк России продолжит политику снижения ключевой ставки? И если да, то какое влияние это окажет на рынок ипотеки, в том числе снижение ипотечных ставок?

А. Аксаков:

- На мой взгляд, предпосылки для снижения ключевой ставки и в последующем у Банка России есть, поскольку дефляционный процессы, то есть процессы снижения инфляции, идут более быстрыми темпами, чем прогнозировали и правительство, и Банк России. Видимо, эта тенденция продолжится еще в течение определенного промежутка времени. Поэтому я не исключаю снижение ключевой ставки до 6% в течение полугода. Далее будем смотреть за ситуацией на мировых рынках. Но до 6%, может быть, даже до 5,5 в течение года-полутора снижение возможно.

Е. Аракелян:

- Наших слушателей, естественно, больше всего волнуют ставки по ипотеке. Осталось до конца года чуть больше двух месяцев. Продолжат ли банки снижать ипотечные ставки, на ваш взгляд?

А. Аксаков:

- Они это уже делают. Во второй половине 2018 года Банк России, реагируя на повышение НДС и акцизов, повышал ключевую ставку, таким образом, сдерживая инфляционные процессы. И сразу же ставки пошли вверх. Они были в начале 2018 года 9-9,5%, а в начале 2019 года ставки поднялись до 10,5-11%. Сейчас мы видим, что вместе с ключевой ставкой снижаются проценты по ипотечным кредитам. В среднем на данный момент 9,9% по ипотечным кредитам. После такого существенного снижения ключевой ставки, которое произошло в пятницу, я думаю, что банки еще довольно серьезно понизят ставки по ипотеке. И вполне возможно, что они, скажем так, с лагом месяц-два могут составить 9-9,5%.

А. Челышев:

- Анатолий Геннадьевич, какие еще инструменты сегодня могут рынок ипотеки поддержать? Можно ли рассматривать в качестве таких инструментов рынок ипотечных ценных бумаг в России?

А. Аксаков:

- Безусловно, рынок ипотечных ценных бумаг будет работать, и уже работает на то, чтобы, с одной стороны, привлекать дополнительные ресурсы, с другой стороны, освобождать балансы банков от кредитов и, таким образом, наращивать ипотечный портфель. Те достаточно высокие темпы ипотечного кредитования, которые мы наблюдаем в последние годы, в том числе связаны с рынком ценных бумаг. Правда, он еще недостаточно развит. Первые действия ДОМ.РФ осуществил после кератизации ипотечных кредитов. И теперь, наработав опыт, я думаю, будут расширять его.

А. Челышев:

- Сейчас обратимся к компании Банк ДОМ.РФ. Второй раз за очень короткий период снижает ставки по ипотеке. И сейчас ставка по программе «Новостройка» опустилась ниже 8,5 и составляет 8,3%. На прямой связи со студией заместитель председателя правления Банка ДОМ.РФ Данила Литвинов. Данила Владимирович, Банк ДОМ.РФ уже второй раз за месяц снижает базовую ставку по ипотеке. Речь идет только о первичном рынке или изменились и ставки по ипотеке, если приобретать уже готовое жилье?

Д. Литвинов:

- Ипотека для нас приоритетный продукт в розничном бизнесе, и мы стремимся создать максимально комфортные условия для людей по решению жилищного вопроса. Снижение касается и первичного рынка, и вторичного рынка. С 28 октября ставки по первичному рынку у нас начинаются от 8,3, по вторичному рынку от 8,8. Также рефинансирование, что немаловажно. Ставку снизили, минимальная ставка 8,5%, можно рефинансировать кредит, который брали ранее.

Е. Аракелян:

- Банк входит в число лидеров по объему выданных кредитов в рамках семейной ипотеки. То есть тем семьям, где с 1 января 2018 года родился первый, второй и последующие дети. Изначально речь шла о 6%, но сейчас ряд банков уже выдает ее по более низкой ставке. Насколько этот продукт популярен? И по какой ставке реально сейчас можно оформить ипотечный кредит

Д. Литвинов:

- Спасибо за вопрос. Если среди розничных продуктов ипотека в целом для нас является ключевым продуктом, то среди ипотеки основным продуктом у нас является семейная ипотека. Банком выдано за этот год около 5 тысяч кредитов по семейной программе. И в первом полугодии банку удалось занять второе место в стране по выдаче семейной ипотеки. Ставки у нас сейчас на семейную ипотеку 4,9% на весь срок кредита без обязательного личного страхования.

А. Челышев:

- Данила Владимирович, почему сейчас время брать ипотеку?

Д. Литвинов:

- На сегодняшний день снижение стоимости фондирования на рынке позволило банкам повысить доступность ипотеки, снизив при этом процентные ставки по ипотеки до максимально низкого уровня за последнее время. Если есть необходимость в семье покупать жилье, то, конечно, тянуть с этим не стоит. Безусловно, нужно брать сейчас. Если ставки будут ниже, то можно будет в дальнейшем кредит рефинансировать.

А. Челышев:

Я полагаю, нам надо услышать мнение еще одного представителя строительной отрасли. На связи со студией директор по маркетингу и разработке продукта группы компаний «А101» Дмитрий Цветов.

Дмитрий, есть весьма распространенное мнение, что динамика спроса на приобретение жилья с использованием ипотеки сильно зависит от уровня ставки по кредитам.

Е. Аракелян:

- Мы сегодня уже говорили о том, что растет популярность и семейной ипотеки по льготной ставке. Чувствуется ли это на рынке новостроек?

По вашим ожиданиям, до конца года будут ли банки еще снижать ставку на ипотеку? Если нужна квартира, и есть для этого возможности, брать ипотеку сейчас или все-таки немного подождать?

Д. Цветов:

- Мы очень надеемся, что ставка по ипотеке продолжит снижаться. А с точки зрения того, брать ипотеку или не брать… На самом деле люди хотят купить или не купить квартиру. И здесь я всем советую, если вы нашли подходящий вариант, то нужно обязательно брать. Потому что либо его купит кто-то другой… А у вас всегда есть возможность, если вдруг ставка по ипотеке пошла дальше вниз, потом ее рефинансировать. К счастью, это уже достаточно распространенный продукт. А если ставка по ипотеке неожиданно пошла вверх, то радоваться, что вы успели взять по более низкой ставке. Поэтому здесь я бы не обращал внимания на то, какая сейчас ставка, а именно искал подходящий вариант квартиры, в которой хочется жить.

А. Челышев:

- Как, с вашей точки зрения, ставка по ипотеке влияет на спрос?

Д. Цветов:

- Мы проверяли несколько раз по продажам. Снижение ставки на 1% увеличивает спрос примерно на 10%.

А. Челышев:

- Для того чтобы картина была максимально полной, я предлагаю прямо сейчас послушать представителя девелоперского рынка. Мы дозвонились руководителю отдела ипотечного кредитования группы компаний «Гранель» Юлии Судаковой.

Юлия, действительно ли снижение ставки по ипотеке оказывает столь сильное влияние на спрос на новостройки?

Ю. Судакова:

- Безусловно, снижение ипотечной ставки поддерживает спрос на недвижимость. У нас клиенты реагируют достаточно активно, соответственно, увеличивается спрос на недвижимость. По нашим данным, снижение даже на 1% ипотечной ставки увеличивает спрос на новостройки в среднем где-то на 5%.

А. Челышев:

- Лена, давай подводить определенные итоги. Центробанк косвенно снизил ставку по ипотеке – снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов, до 6,5%. Надо полагать, стоимость кредитов, в том числе ипотеки, будет снижаться. Здесь Банк ДОМ.РФ в очередной раз выступил застрельщиком этого процесса, ставки по ипотеке этого банка снижены. Как будут развиваться события, мы узнаем уже через неделю.