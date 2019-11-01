2019-11-01T17:45:26+03:00
Московские окна
Михаил АНТОНОВАлександр РОГОЗААнастасия ВАРДАНЯНПавел КЛОКОВ

Бывший армейский кинолог после отставки приютил у себя несколько списанных служебных собак

Михаил Антонов и Анастасия Варданян - про главные столичные темы, которые интересны всей стране.Михаил Антонов и Анастасия Варданян - про главные столичные темы, которые интересны всей стране.

Михаил Антонов и Анастасия Варданян - про главные столичные темы, которые интересны всей стране

Бывший армейский кинолог после отставки приютил у себя несколько списанных служебных собак

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Главные темы:

- Бывший армейский кинолог Сергей Фокин после отставки приютил у себя несколько списанных служебных собак. Сначала взял двух. Потом решил, что нужно дать нормальный дом как можно большему количеству заслуженных псов. Вот и создал на своем участок в Подмосковье целый питомник «бывших».

- Ароматы в московском метро и другие причуды московской подземки.

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