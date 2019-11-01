СЕГОДНЯ 11:03 2019-11-01T17:45:26+03:00

Михаил Антонов и Анастасия Варданян - про главные столичные темы, которые интересны всей стране.

Бывший армейский кинолог после отставки приютил у себя несколько списанных служебных собак 00:00 00:00

Главные темы:

- Бывший армейский кинолог Сергей Фокин после отставки приютил у себя несколько списанных служебных собак. Сначала взял двух. Потом решил, что нужно дать нормальный дом как можно большему количеству заслуженных псов. Вот и создал на своем участок в Подмосковье целый питомник «бывших».

- Ароматы в московском метро и другие причуды московской подземки.