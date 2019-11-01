Бывший армейский кинолог после отставки приютил у себя несколько списанных служебных собак
Михаил Антонов и Анастасия Варданян - про главные столичные темы, которые интересны всей стране
Бывший армейский кинолог после отставки приютил у себя несколько списанных служебных собак
Главные темы:
- Бывший армейский кинолог Сергей Фокин после отставки приютил у себя несколько списанных служебных собак. Сначала взял двух. Потом решил, что нужно дать нормальный дом как можно большему количеству заслуженных псов. Вот и создал на своем участок в Подмосковье целый питомник «бывших».
- Ароматы в московском метро и другие причуды московской подземки.