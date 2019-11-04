2019-11-04T12:14:12+03:00
Был бы повод
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

Помолвки будущего императора Николая I, премьера фильма «А зори здесь тихие» и исламская революция в Иране

История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годыИстория в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы

История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы

Помолвки будущего императора Николая I, премьера фильма «А зори здесь тихие» и исламская революция в Иране

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4 ноября. В этот день в разные годы:

1815 год. Объявление помолвки царевича Николая (будущий Николай I) и принцессы Шарлотты (после смены вероисповедания Александра Федоровна).

1972 год. Премьера фильма «А зори здесь тихие».

1979 год. Исламская революция в Иране.

1963 год. «Битлз» выступают перед королевой.

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