СЕГОДНЯ 11:03 2019-11-04T12:14:12+03:00

История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы

Помолвки будущего императора Николая I, премьера фильма «А зори здесь тихие» и исламская революция в Иране 00:00 00:00

4 ноября. В этот день в разные годы:

1815 год. Объявление помолвки царевича Николая (будущий Николай I) и принцессы Шарлотты (после смены вероисповедания Александра Федоровна).

1972 год. Премьера фильма «А зори здесь тихие».

1979 год. Исламская революция в Иране.

1963 год. «Битлз» выступают перед королевой.