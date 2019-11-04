Помолвки будущего императора Николая I, премьера фильма «А зори здесь тихие» и исламская революция в Иране
История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы
Помолвки будущего императора Николая I, премьера фильма «А зори здесь тихие» и исламская революция в Иране
4 ноября. В этот день в разные годы:
1815 год. Объявление помолвки царевича Николая (будущий Николай I) и принцессы Шарлотты (после смены вероисповедания Александра Федоровна).
1972 год. Премьера фильма «А зори здесь тихие».
1979 год. Исламская революция в Иране.
1963 год. «Битлз» выступают перед королевой.