2019-11-05T17:09:00+03:00
Злая политика
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Валентин АЛФИМОВНикита ИСАЕВ

Кровное или служебное: что стоит за убийством начальника Центра по борьбе с экстремизмом Ингушетии

Никита Исаев - про главные политические темы неделиНикита Исаев - про главные политические темы недели

Никита Исаев - про главные политические темы недели

Кровное или служебное: что стоит за убийством начальника Центра по борьбе с экстремизмом Ингушетии

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На Радио «Комсомольская правда» выходит авторский подкаст Никиты Исаева «Злая политика», в котором он разбирает причины российских проблем и в прямом ответе добивается ответов от губернаторов и мэров, почему ничего не сделано и когда будет исправлено. Все новые выпуски вы можете найти в Apple Podcasts и Google Podcasts. Перейдите по ссылкам, нажмите кнопку «подписаться» и слушайте, когда удобно!

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В студии: Валентин АЛФИМОВ, Никита ИСАЕВ
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