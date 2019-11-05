2019-11-05T20:18:44+03:00
Экономика
Алексей ИВАНОВ

Что будет, если Госдума урежет количество такси

Алексей Иванов и экономист Владислав Гинько говорят обо всех проблемах российской экономики, которые больно бьют по нашим кошелькам.Алексей Иванов и экономист Владислав Гинько говорят обо всех проблемах российской экономики, которые больно бьют по нашим кошелькам.

Алексей Иванов и экономист Владислав Гинько говорят обо всех проблемах российской экономики, которые больно бьют по нашим кошелькам

Что будет, если Госдума урежет количество такси

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КСТАТИ

О том, что сейчас происходит с российской экономикой, кто там сейчас дергает за ниточки, зарабатывая на нас миллиарды и каких новых налогов и платежей ждать от родного правительства, в своих авторских подкастах на Радио «Комсомольская правда» рассказывают народные экономисты Михаил Делягин и Никита Кричевский.

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