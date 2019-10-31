31 Окт. 11:47 2019-11-05T19:14:40+03:00

Показатель долговой нагрузки: что ожидать россиянам от нового норматива 00:00 00:00

Д. Козуров:

- Добрый день. У микрофона экономический обозреватель «Комсомольской правды» Дмитрий Козуров. И сегодня мы поговорим о том, что такое показатель долговой нагрузки, как нам со всем этим жить. Поможет мне в этом разобраться директор по развитию кредитных карт «Альфа Банка» Николай Волосевич. Николай, добрый день.

Н. Волосевич:

- Добрый день, радиослушатели. Добрый день, Дмитрий.

Д. Козуров:

- Собственно, давайте сразу и разберемся, что это за зверь такой, с которым нам теперь всем нужно жить, как его использовать, зачем его придумали?

Н. Волосевич:

- Да. Жизнь такая, что у нас с 1 октября текущего года вступило в действие новое новшество регулирования банковского рынка. Появился показатель долговой нагрузки. Что это такое, как с ним жить и зачем он – сейчас более детально поговорим. Я бы так чуть-чуть окунулся назад в историю небольшую, что вообще происходит на рынке и какие мотивации, какие цели преследует наш регулятор – Центральный банк, вводя новые инновации на рынке. Ну, если вы помните, в 2015 году была достаточно большая, сильная девальвация рубля по отношению к иностранной валюте. И был такой определенный финансовый кризис. Почему это важно? Важно то, что прямо накануне него, в 2014 году, был определенный исторический пик объемов кредитования. Если говорить в цифрах, я просто приведу: весь объем розничных кредитов был около 11 трлн. рублей. Такая цифра – 11 триллионов. Просто запомним цифру 11. И в этот период времени это считалось максимальный исторический пик объема денег, которые население заняло у коммерческих банков. При этом Центральный банк тогда уже опасался, что это высокая кредитная нагрузка, люди очень много тратили на свои обязательства, очень много тратили своих бюджетов семей на выплату кредитов. И это считалось определенной проблемой.

И тогда появился такой показатель как полная стоимость кредита. И было введено ограничение, когда коммерческие банки и микрофинансовые организации не могли кредитовать высшее определенной максимальной ставки. То есть был определенный инструмент, целью которого было сдерживать определенную агрессию коммерческих организаций, высоких ставок, как следствие – высокой закредитованности населения. Потому что большая часть денег уходила не на выплату кредита, а на выплату процентов.

Д. Козуров:

- И это было уже в те довольно еще, в общем-то, спокойные и благостные времена.

Н. Волосевич:

- И что сейчас произошло у нас, с точки зрения экономики вообще замечательная вещь, особенно с точки зрения банков. Весь год мы пробиваем очередные рекорды. Сейчас объем кредитования населения, по-моему, плюс-минус, условно, чуть больше 16 трлн. рублей. То есть за последние несколько лет он вырос более чем на 60 % после 2015 года или в 2015 году был такой провал, яма. А после нее мы медленно, но уверенно пошли в рост. И, действительно, сейчас объем кредитного бизнеса еще стал больше, чем это было в 2014 году.

Д. Козуров:

- И теперь чиновники всячески нас пугают кредитным пузырем?

Н. Волосевич:

- Нет, чиновники в данном случае заботятся о населении, для того, чтобы люди более бережно относились к своим бюджетам семей, более тщательно принимали решения о возможности получения кредитов. И как раз целью вот этого показателя долговой нагрузки является дополнительный инструмент управления закредитованностью населения. То есть цель этого инструмента, помимо полной стоимости кредита, которая никуда не девается, еще контролировать нагрузку, которую берут на себя граждане, оформляя кредиты. Это о том, какую цель преследует новый показатель долговой нагрузки.

Вкратце же все-таки, что это такое. Это, по сути дела, инструмент или такой показатель, который банки считают в момент выдачи каждой кредитной сделки. Если вы сейчас решите получить кредитную карту либо кредит наличными, либо ипотеку в любом другом банке, то с 1 октября банки по вам индивидуально считают этот показатель. И затем его агрегируют определенным образом в отчетности. И уже после этого, скажем так, используют его для расчета потребления капитала банков. Что это такое – потребление капитала? Я более обывательски и еще более просто расскажу дополнительно.

Соответственно, я бы так сказал, сейчас в моменте граждане этот показатель не видят, не ощущают, потому что он только внедрился, мы сами пытаемся с ним научиться жить. Потому что его никогда не было. Это что-то новое. Вообще в первую очередь это затрагивает деятельность банков. Как это затрагивает? Представьте перед собою шахматную доску. Вот по горизонтали обычно там у нас буковки – а, b, c, d, e. А по вертикали – циферки. Теперь у банков есть такая шахматная доска в форме – по горизонтали у нас этот показатель долговой нагрузки, это диапазоны, а по вертикали – это полная стоимость кредита. И Центральный банк в каждую ячейку этой шахматной доски поставил коэффициент риска. Грубо говоря, если у вас долговая нагрузка составляет сто процентов, и вы берете кредит под 35 % годовых, то это крайний правый угол, и там коэффициент риска очень большой. А если вы берете под 10 % годовых и у вас долговая нагрузка 20 %, то коэффициент риска минимальный.

На что это влияет? Это влияет на то, сколько банк должен резервировать под это своего капитала. Почему это важно и что это такое? Приведу простой пример. Допустим, вы решили купить автомобиль на 1 млн. рублей. И у вас две ситуации. Первая – у вас есть 1 млн. рублей ваших собственных денег. Либо у вас есть 100 тысяч ваших денег, а 900 тысяч рублей вам надо занять. То есть в данном случае для вас означает показатель собственных денег в этой покупке – 10 %. 100 тысяч деленное на миллион рублей. Так и банки. У нас есть определенные требования, ниже которых доля собственных денег в выдаваемых кредитах не должна опускать ниже нижних значений. Это, скажем так, определенный показатель безопасности вкладчиков, которым банкам дают свои деньги.

И, по сути дела, если банк принимает решение выдать 1 млн. рублей, используя деньги вкладчиков, мы же привлекаем средства юрлиц, населения, зарплатные счета и так далее, - то, условно, показатель такого потребления капитала у нас должен составлять не меньше 100 тысяч рублей – 10 %. Но это условный пример, цифры там более сложные. И, когда, выдавая кредит, мы, по сути дела, должны принять решение - конкретного клиента в какую ячейку этой шахматной доски поместить. Если, например, он попадает из-за своей высокой нагрузки, высокой ставки, которую мы вынуждены ему дать, потому что он очень рисковый клиент, - в крайний правый угол, то там будет, например, коэффициент 5.

Что это означает? Это означает, что мы хотим ему физически выдать 1 млн. рублей, а для расчета вот этого волшебного показателя потребления капитала мы этот миллион рублей умножаем на 5. То есть мы виртуально увеличиваем денег. Но у нас-то нашего капитала 100 тысяч рублей. 100 тысяч делим на 5 миллионов – и получается там уже от силы 2-2,5 %. То есть мы уже физически даже не имеем права выдать такой кредит, потому что мы нарушим наши показатели. Поэтому, в первую очередь, действительно, этот показатель влияет сначала на банки, потому что, если у нас будет недостаточно своих денег, мы не сможем активно кредитовать население. Это первая часть, скажем так, на что влияет этот показатель.

Д. Козуров:

- Да, но если это влияет на банки и их решение по выдаче кредита, значит, все-таки это влияет и на людей, даже если люди пока этого сами не видят.

Н. Волосевич:

- Действительно, вторая часть – это то, что в какой-то момент времени, если будет ужесточаться требование по вот этим коэффициентам, риск вот в этой шахматной доске, в какой-то момент времени банки могут столкнуться с ситуацией, что их собственных средств капитала может в моменте на определенные сегменты не хватать. Но опять-таки регуляторы тоже люди неглупые. Они создают эту шахматную доску с такой логикой, которая будет стимулировать банки давать деньги дешевле. То есть мы как банки будем искать инструменты привлечения более дешевых денег, чтобы более дешевле кредитовать население. Но с другой стороны, действительно, есть ситуации, что если клиент слишком закредитованный, даже под самую низкую ставку, может получиться ситуация, что мы не сможем предоставить этот кредит.

Поэтому здесь, как и в любом вопросе, есть две стороны медали. Есть положительная – банки будут стремиться давать населению более дешевые средства. Но есть другая ситуация – мы более тщательно, еще тщательней, чем сейчас будем относиться к тем рискам, которые принимаем, и стараться выдавать только самым благонадежным заемщикам.

Д. Козуров:

- Вот вы сказали, если клиент слишком закредитован. А есть какая-то возможность у самого человека прикинуть, не слишком ли он закредитован? Есть какое-то вот это соотношение между доходами и его платежами по кредитам, которое считается благонадежным или уже опасным?

Н. Волосевич:

- Вообще в принципе планируется, что мы при подаче заявки клиентами сможем в будущем даже озвучивать тот показатель, который мы по клиенту посчитали. То есть сейчас был только первый этап, первая фаза, когда мы научились сами в принципе его в системе считать, вкладывать в отчетность и передавать в Центральный банк. Второй этап – это, действительно, когда население сможет получать эту информацию по себе и тщательней анализировать структуру своих расходов. С точки зрения того, как сейчас просчитать. При прочих равных считается он элементарно просто.

Представим, что ваша зарплата 32 тысячи рублей. И у вас есть два кредита. Например, кредит наличными с ежемесячным платежом 5 тысяч рублей, и еще, например, кредит на покупку телефона с платежом 2 тысячи рублей. То есть вы платите 7 тысяч рублей в месяц, ваша зарплата – 32. 7 делим на 32, получается около 30 % доля нагрузки на выплату кредита. В данном случае ПДН составит 30 %. То есть это, по сути дела, сумма всех выплат по кредитам к вашим ежемесячным доходам. Вот это то, как в целом считается показатель долговой нагрузки.

Другая тонкая деталь, что… как банки считают, учитывают ваш доход для расчета этого показателя. И здесь интересная вещь заключается в том, что Центральный банк определил перечень допустимых видов дохода, которые принимаются банками к учету. На основании этого стандарта банки разрабатывают свои внутренние методики, которые должны соответствовать стандартам. Если нет подтверждения дохода каким-либо официальным образом, по стандартам, предусмотренным для банков, то мы будем занижать ваш доход. Это для нас означает более высокий показатель по вам долговой нагрузки. И как следствие – возможность определенных ограничений кредитования.

Д. Козуров:

- Спасибо, Николай. Я напомню, мы беседовали с директором по развитию кредитных карт «Альфа Банка» Николаем Волосевичем. Я – Дмитрий Козуров. Всего доброго.

Н. Волосевич:

- Всего доброго.