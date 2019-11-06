Олимпиада под вопросом? WADA отправило в международные спортивные федерации 47 пакетов документов российских спортсменов
Михаил Антонов и Мария Баченина обсуждают с экспертами новый виток антидопингового скандала, температурный рекорд в столице, идею с ограничением числа разрешений на такси и разделение школьников на богатых и бедных
Олимпиада под вопросом? WADA отправило в международные спортивные федерации 47 пакетов документов российских спортсменов
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