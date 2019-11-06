2019-11-06T12:09:48+03:00
Главное - вовремя
Михаил АНТОНОВМария БАЧЕНИНА

Олимпиада под вопросом? WADA отправило в международные спортивные федерации 47 пакетов документов российских спортсменов

Михаил Антонов и Мария Баченина - с главными темами дняМихаил Антонов и Мария Баченина - с главными темами дня

Михаил Антонов и Мария Баченина обсуждают с экспертами новый виток антидопингового скандала, температурный рекорд в столице, идею с ограничением числа разрешений на такси и разделение школьников на богатых и бедных

Олимпиада под вопросом? WADA отправило в международные спортивные федерации 47 пакетов документов российских спортсменов

00:00
00:00

Понравилась программа? Подписывайтесь на новые выпуски в Apple Podcasts и Google Podcasts и слушайте, когда удобно!

А все новости Радио «Комсомольская правда» читайте на нашем новом сайте.

Скачать передачу [mp3, 40.5 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

07:30
21:30
5 Ноября 2019 8:03 - 8:54

Главное - вовремя

Тема: Клановая месть или сектанты? Следствие установило подозреваемых по убийству начальника Центра противодействию экстремизму Ингушетии

В студии: Михаил АНТОНОВ, Мария БАЧЕНИНА
07:30
21:30
29 Октября 2019 8:03 - 8:54

Главное - вовремя

Тема: Вероника Скворцова в интервью Радио «КП» рассказала, когда в России разрешат эвтаназию и когда нуждающиеся дети получат препарат «фризиум»

В студии: Михаил АНТОНОВ, Мария БАЧЕНИНА
07:30
21:30
17 Октября 2019 9:03 - 9:54

Главное - вовремя

Тема: Для выполнения минских соглашений нужно ликвидировать либо Л/ДНР, либо Украину. Киев и Донецк спорят, кто виноват в срыве примирения

В студии: Михаил АНТОНОВ, Мария БАЧЕНИНА
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
В Москве мужчина распылил в лицо химикат, чтобы не платить долги
На Украине завели дело о государственной измене на Виталия Кличко
Режиссер «Джокера» раскрыл загадку исчезновения Софи
В Минздраве назвали операции, перед которыми нужно взять справку у психиатра
Замглавы Минприроды ушел в отставку по собственному желанию
Глава Якутии: Мост через Лену будет построен с учетом мнения жителей Старой Табаги
Психиатр подтвердил взаимосвязь курения и депрессии
Устроившие перестрелку на таджикско-узбекской границе были боевиками ИГ
Эксперт прокомментировал американское заявление признать Крым российским
Жителям Земли предсказали «неописуемые страдания»
Набиуллина рассказал о возможном снижении ставок по ипотеке в России
Перелеты из России в Казахстан потеряют в цене до 15 процентов
Комитет Госдумы одобрил отмену комиссии за «банковский роуминг»
Блокировка сотовой связи в тюрьмах будет происходить по письменному обращению ФСИН
Россия выполнит наблюдательные полеты над Италией и Германией
Российским производителям алкоголя помогут увеличить объемы экспорта
Зеленский назначил своим советником американского юриста
Чебоксары лидируют в ПФО по качеству городской среды
В вузах и колледжах появится новая дисциплина
В США утверждают, что Россия, Китай и Иран намерены «оказать влияние» на выборы
Трамп одобрил расширение военной операции в Сирии для безопасности нефтяных месторождений
«Семейка Адамс» претендует на лавры «Малефисенты»
Глава «Укроборонпром» сообщил о назначенных лично Трампом советниках